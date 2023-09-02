CNN: Скончался экс-постпред США в ООН Ричардсон, ему было 75 лет

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В возрасте 75 лет скончался бывший постпред США при ООН и экс-глава Минэнерго США Билл Ричардсон. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Ричардсон занимался обменом заключёнными. Он участвовал в проведении диалога между Москвой и Вашингтоном по этой теме.
В последние годы бывший губернатор штата Нью-Мексико работал над возвращением на родину американцев, задержанных в других государствах по разным причинам.
Уточняется, что Билл Ричардсон скончался во сне в своём доме в американском штате Массачусетс.
Ранее сообщалось, что скончался египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед, сын которого был в отношениях с принцессой Дианой после её развода. Миллиардер более 60 лет проживал в Великобритании и вёл в стране бизнес.
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В последние годы бывший губернатор штата Нью-Мексико работал над возвращением на родину американцев, задержанных в других государствах по разным причинам.
Ранее сообщалось, что скончался египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед, сын которого был в отношениях с принцессой Дианой после её развода. Миллиардер более 60 лет проживал в Великобритании и вёл в стране бизнес.
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Анастасия Чинкова