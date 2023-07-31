CNN: В США на парковке торгового центра расстреляли людей

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В американском штате Мичиган на парковке торгового центра произошла стрельба, сообщил телеканал СNN.
В результате этого инцидента пять человек в возрасте от 16 до 26 лет получили ранения, а двое из них — госпитализированы в больницу.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с начала 2023 года зафиксировано уже более 200 случаев массовой стрельбы, в которых погибло 14 тысяч человек. В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»).
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«Прибывшие на место полицейские задержали группу подозреваемых и изъяли у них огнестрельное оружие», — говорится в сообщении полиции, которое приводит ТАСС.
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Артем Путинцев