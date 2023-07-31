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CNN: В США на парковке торгового центра расстреляли людей

31 июля 2023, 05:32

Фото: iStock/IGOR_SVETLICHNYI

В американском штате Мичиган на парковке торгового центра произошла стрельба, сообщил телеканал СNN.
В результате этого инцидента пять человек в возрасте от 16 до 26 лет получили ранения, а двое из них — госпитализированы в больницу.

«Прибывшие на место полицейские задержали группу подозреваемых и изъяли у них огнестрельное оружие», — говорится в сообщении полиции, которое приводит ТАСС.


Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с начала 2023 года зафиксировано уже более 200 случаев массовой стрельбы, в которых погибло 14 тысяч человек. В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»).

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#стрельба
#пострадавшие
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На юго-востоке Москвы женщина сбила семилетнего мальчика на пешеходном переходе
31 июля 2023, 04:48

Фото: iStock/Aleksei_Andreev

Женщина на автомобиле сбила 7-летнего ребенка на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы, сообщили в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры. Ребенок госпитализирован.
«На Волгоградском проспекте 28-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen, совершила наезд на малолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу», — сообщили в ведомстве.

По информации ТАСС, дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома №120 по Волгоградскому проспекту. Об этом агентству сообщили в ГУ МВД Москвы.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) столицы контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии сотрудниками ГИБДД, а также ход и результаты административного расследования.

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«Ъ»: Подполковник запаса ФСБ Игин обвиняется в получении особо крупных взяток
31 июля 2023, 02:05

Фото: iStock/Beatriz_Montes_Duran

Подполковник запаса Федеральной службы безопасности, гендиректор ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (НО РАО, входит в госкорпорацию «Росатом») Игорь Игин стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По версии Следственного комитета России (СКР), Игин получил 132,5 млн руб. в качестве взяток от руководства санкт-петербургского ООО «Спецпроект» за четыре заключенных в 2018-2021 годах госконтракта, а также за подписание в будущем новых договоров.

Дача взяток и посредничество в этом преступлении инкриминируются гендиректору ООО, его заместителю и финансовому директору.

Игорь Игин, который по решению Замоскворецкого суда столицы будет находиться под стражей до 24 сентября, свою вину не признает. При этом, как сообщает «Ъ», предполагаемые взяткодатели и посредник сотрудничают со следствием.

Фигурант уголовного дела просил суд не отправлять его в СИЗО, а назначить меру пресечения в виде домашнего ареста. Игин ссылался на мать, которой требуется уход и персональные санкции, которые не позволят ему покинуть территорию РФ.

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#фсб
#уголовное дело
#коррупция
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Mash: В Брянской области беспилотник атаковал здание полиции
30 июля 2023, 23:36

Фото: iStock/akiyoko

Беспилотник атаковал здание полиции в городе Трубчевске Брянской области, сообщают Telegram-каналы Mash и Baza. Пострадавших нет, само здание получило повреждения.
Повреждена крыша здания, выбито шесть окон. Дорога в районе здания перекрыта, работают оперативные службы.



30 июля дрон-камикадзе ликвидировали антидроновым ружьём в Брянской области в районе деревни Грудская, которая находится примерно в километре от украинской границы. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Ранее стало известно о падении БПЛА на хуторе Дарагановка под Таганрогом, где после этого загорелись дом и автомобиль.


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Беспилотник упал под Таганрогом, начался пожар
30 июля 2023, 21:39

Фото: iStock/seregalsv

Беспилотник упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По информации телеграм-канала, из-за падения беспилотника загорелся дом и автомобиль. Отмечается, что пострадал один человек.

Принадлежность беспилотника устанавливается.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити. По словам мэра, никто не пострадал.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские беспилотники, которые атаковали башни «Москва-Сити», могли быть запущены как с территории Подмосковья, так и соседнего государства. По словам Дандыкина, на данный момент дроны делаются из оптово-волоконных материалов, благодаря чему они малозаметны. При этом это не послужило помехой российским средствам ПВО и РЭБ. Эксперт не исключил, что Украина не просто так выбрала для атаки День ВМФ России.

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В Индии супруги продали своего ребёнка, чтобы купить iPhone
30 июля 2023, 21:30

Фото: iStock/Pinkypills

В Индии супруги продали своего ребёнка, чтобы купить iPhone 14 для того чтобы снимать видео в социальные сети. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что супруги Гхош собирались путешествовать по индийскому штату Западная Бенгалия. Они хотели снимать красивые видео о путешествиях, однако для этой цели у них не было iPhone. По этой причине супруги решить продать своего восьмимесячного ребенка.

Отмечается, что пропажу маленького ребенка заметили бдительные местные жители. Их насторожило подозрительное поведение родителей из-за отсутствия малыша, а также появление дорогостоящей техники у испытывающих финансовые трудности супругов Гхош.

По информации SHOT, мать проданного ребенка была задержана. Женщина призналась, что действительно продала своего ребёнка ради iPhone. Сотрудники полиции предъявили матери обвинения в торговле людьми. Супруг Гхош в попытках избежать наказания, сбежал. Женщина, которая купила ребенка, также была задержана.

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В Химках произошел крупный пожар
30 июля 2023, 20:41

Фото: iStock/sarawutk

Крупный пожар произошел в Химках. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
По информации очевидцев, виден большой столб черного дыма. Сотрудники МЧС сообщают о возгорании частного дома.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге в пожаре погибла женщина. Пожар случился в квартире многоэтажного дома на Яхтенной улице Приморского района Санкт-Петербурга. В ночь на 29 июля в пожаре погибла 39-летняя женщина.

Возгорание случилось в трёхкомнатной квартире. В комнате площадью 15 кв. м загорелась обстановка. Возгорание заняло 2 кв. м. В 01:35 пожар удалось ликвидировать.

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ТЦ «Гагаринский» в Москве эвакуировали из-за возгорания самоката на паркинге

В московском ресторане произошел пожар
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#женщина
#происшествия
#сотрудники
#дома
#химки
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В московском ресторане произошел пожар
30 июля 2023, 20:36

Фото: iStock/Distortion Media

В Москве произошел пожар на веранде ресторана I like Wine. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что пожар произошел из-за горелки, которая работала от газового баллона.

По информации телеграм-канала, пожар потушили. Пострадавших нет.

Ранее в Санкт-Петербурге в пожаре погибла женщина. Пожар случился в квартире многоэтажного дома на Яхтенной улице Приморского района Санкт-Петербурга. 

Напомним, в торговом центре «Гагаринский» загорелся электросамокат на подземной парковке. Отмечается, что в здании сработала пожарная сигнализация. Посетителей торгового центра эвакуировали. В результате происшествия пострадавших нет. 

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#москва
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В Москве мужчина чуть не утонул в пруду
30 июля 2023, 19:58

Фото: iStock/Nastco

Мужчина чуть не утонул во время купания в Бирюлевском пруду. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что очевидцы вытащили тонущего мужчину на берег. Спасателям и медикам удалось реанимировать пострадавшего.

Сообщается, что на данный момент мужчина находится в больнице.

Напомним, под Волгоградом пропавшего на реке подростка выловили из воды. 18 июня на пляже «Козий» реки Ахтуба в Волгоградской области пропал 14-ти летний подросток. Два друга пошли купаться на пляж, когда один из окунулся в воду и больше не вынырнул. Товарищ видел, что его друг тонет, однако, сделать ничего не смог.

Труп подростка обнаружили только спустя время. Следов насильственной смерти на его теле выявлено не было. 

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В Пакистане минимум 35 человек погибли из-за террориста-смертника
30 июля 2023, 19:48

Фото:istockphoto/fergregory

В Пакистане минимум 35 человек погибли, более 200 ранены в результате взрыва на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Издание Dawn пишет, что террорист-смертник взорвался около 16:00 (14:00 мск) во время проведения партийного съезда.
 
Информацию о погибших сообщил министр информации страны Фироз Шах Джамал. Больницы в Баджауре и соседних районах приведены в состояние повышенной готовности. Пострадавших госпитализируют с помощью вертолётов.
 
Министр иностранных дел Билавал Бхутто-Зардари выразил соболезнования родственникам погибшим.

«Федеральное правительство и правительство Хайбер-Пахтунхвы должны привлечь к ответственности покровителей террористов», —заявил Билавал Бхутто-Зардари и подчеркнул, что террористы и их планировщики должны быть уничтожены.
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#теракт
#взрыв
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