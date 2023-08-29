CNN: В Турине прохожий спас упавшего с пятого этажа ребенка

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В итальянском Турине прохожий спас выпавшую из окна четырехлетнюю девочку, поймав ее на лету. Позже мужчина шутил, что им обоим помогли килограммы его лишнего веса.
Как сообщает телеканал CNN, инцидент произошел в туринском квартале Линготто. Когда родители занимались уборкой, их дочь вышла на балкон, перелезла через перила и повисла на руках. Мимо шел 37-летний банковский служащий Маттиа Агуцци, который вместе со своей девушкой вышел в магазин за хлебом. Его внимание привлекли крики из здания, расположенного напротив того, откуда вот-вот мог упасть ребенок.
Поняв, что происходит, Маттиа бросился к тому месту, куда должна была упасть девочка. По словам мужчины, когда ребенок сорвался, он закрыл глаза, вытянул руки и стал молиться, чтобы все закончилось хорошо. От удара они оба упали на землю. Сначала девочка не шевелилась, но потом она заплакала, и тогда Маттиа вздохнул с облегчение.
К тому моменту родители уже поняли, что случилось, выбежали на улицу и увидели, что их девочка жива. Сейчас она в больнице, так как испытала сильный шок, но, по словам врачей, уже чувствует себя хорошо. За спасение малышки родители сердечно поблагодарили Маттео. К ним присоединился мэр Турина Стефано Ло Руссо, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, назвавшая мужчину «молодым героем» и некоторые парламентарии, которые даже предложили наградить Маттео. Сам он с иронией относится к похвалам и просит не превозносить его героизм.
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Поняв, что происходит, Маттиа бросился к тому месту, куда должна была упасть девочка. По словам мужчины, когда ребенок сорвался, он закрыл глаза, вытянул руки и стал молиться, чтобы все закончилось хорошо. От удара они оба упали на землю. Сначала девочка не шевелилась, но потом она заплакала, и тогда Маттиа вздохнул с облегчение.
«Я действовал по наитию. Ничего лучше не придумал — просто попытался сделать то, что нужно. Самое главное, что всё закончилось хорошо. Пусть лучше теперь никто не говорит мне, что мне не помешало бы сбросить пару килограммов — вполне вероятно, что именно они спасли жизнь ребёнка», — шутит Маттиа.
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Александр Бойцов