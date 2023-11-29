Cтали известны личности россиянок, тела которых были найдены в Турции

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Два найденных в ночь на 29 ноября в турецком Бодруме тела принадлежат 42-летней россиянке Ирине Двизовой и её 15-летней дочери Даяне. По информации Telegram-канала Mash, ссылающегося на турецкие СМИ, женщина работала моделью и вместе с ребёнком также посещала Стамбул и Каппадокию.
В Бодруме, где их нашли, Ирина Двизова снимала виллу. Сообщается, что по подозрению в убийстве сейчас ищут её мужа-финна.
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Артем Путинцев