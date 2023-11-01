Daily Mail: Мужчина по велению голоса в голове забил в мошонку два гвоздя

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В Тунисе мужчина по велению голоса в голове забил себе два гвоздя в мошонку. Об этом пишет Daily Mail.
Пациенту оказали необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что его яички не были повреждены. Мужчине поставили диагноз шизофрения.
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