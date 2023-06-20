Daily Mail: У туристов на батискафе рядом с «Титаником» осталось кислорода всего на три дня

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Адмирал Джон Могер в интервью изданию отметил, что прошло уже более 30 часов спасательной операции, однако судно так и не нашли в водах Ньюфаундленда
У туристов, пропавших на батискафе рядом с «Титаником» осталось кислорода максимум на три дня, сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на слова адмирала Джона Могера.
Согласно данным компании OceanGate, субмарина может находиться под водой до 96 часов с пятью людьми, потребляющими кислород. При этом, как отметил Могер, спустя более 30 часов спасательной операции судно так и не нашли в водах Ньюфаундленда, где затонул «Титаник» в 1912 году.
Адмирал подчеркнул, что для поиска подводного аппарата сейчас используются военный вертолет C-130 и патрульный самолет P-8, но спасательная миссия осложнена тем, что батискаф ушел в море на слишком большое расстояние.
Ранее британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри заявил, что батискаф OceanGate, пропавший в районе крушения «Титаника», мог столкнуться с «катастрофической аварией» — например, застрять среди его обломков.
Согласно данным компании OceanGate, субмарина может находиться под водой до 96 часов с пятью людьми, потребляющими кислород. При этом, как отметил Могер, спустя более 30 часов спасательной операции судно так и не нашли в водах Ньюфаундленда, где затонул «Титаник» в 1912 году.
Ранее британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри заявил, что батискаф OceanGate, пропавший в районе крушения «Титаника», мог столкнуться с «катастрофической аварией» — например, застрять среди его обломков.
Артем Путинцев