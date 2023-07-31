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Daily Mirror: В лесах Колорадо нашли мумии «выживальщиков»

31 июля 2023, 07:33

Фото: iStock/Nirut_Punshiri

В лесу американского штата Колорадо нашли мумии трех человек. По сообщениям издания Daily Mirror, они попытались выжить в лесу без благ цивилизации, руководствуясь советами с YouTube, но не пережили зиму, скончавшись от истощения и переохлаждения.
Трупы трёх женщин обнаружил турист, посещавший национальный парк Ганнисон. Полиция, которой он сообщил об ужасной находке, смогла идентифицировать личности всех троих: ими оказались 42-летняя Ребекка Вэнс, ее 14-летняя дочь и ее 41-летняя сестра Кристин Вэнс.

По словам родственников Ребекки, она решила переселиться в лес еще в 2020 году, чтобы оградить себя, дочь и сестру от рисков заразиться коронавирусом COVID-19. Женщину пытались отговорить от этой безумной затеи, но успеха уговоры не принесли.


При этом новоявленные отшельницы не имели ни малейшего понятия, что значить жить в лесу — все знания об этом они черпали из роликов на YouTube. Продуктами они закупались не в специализированных магазинах для туристов, а в обычных супермаркетах, при этом не имели ни генераторов, ни батареек, ни запасов зимней одежды. Скорее всего, женщины просто не пережили зиму 2023 года, которая в Колорадо оказалась очень холодной и снежной.

Тела выживальщиц в итоге нашли в самой обыкновенной туристической палатке (никак, разумеется, не приспособленной к зимним холодам), а рядом стояла недостроенная землянка. По словам коронера округа Гаррисон, все трое, скорее всего, скончались от истощения и переохлаждения.

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#сша
#лес
#труп
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Россиянка сбежала от насильника, продержавшего ее в плену 14 лет
Baza: В Челябинской области мужчина 14 лет насильно удерживал похищенную женщину
31 июля 2023, 09:08

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Житель Челябинской области 14 лет держал женщину в плену, которую похитил в 2009 году. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Пленнице удалось сбежать от насильника в конце июля 2023 года.  

По информации портала, женщина была похищена в 2009 году, когда ей было 19 лет. Со своим будущим похитителем девушка познакомилась на Железнодорожном вокзале Челябинска. Мужчина пригласил новую знакомую к себе домой, где сообщил, что она похищена. Мужчина установил на окна решетки, а дом закрывал на замок. Женщина жила взаперти 14 лет. По ее словам, мужчина насиловал ее и угрожал убийством.  

Женщине удалось сбежать после того, как мать насильника, вызвала сыну скорую помощь из-за агрессивного поведения. Он забыл закрыть дверь на замок и потерпевшей удалось сбежать. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. 

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#убийство
#помощь
#уголовное похищение
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ВСУ обстреляли приграничный российский регион
Белгородский глава Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новопетровка
31 июля 2023, 08:56

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам главы региона, один из выпущенных снарядов ВСУ попал в гараж. Осколками другого беспилотника, были повреждены фасады домов мирных жителей. 

В результате обстрела, пострадавших нет. Экстренные службы направлены на место происшествия. В настоящее время уточняется информация по разрушениям, добавил Гладков. 

Ранее сообщалось, что украинские формирования атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области. 

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#происшествия
#пропуска
#информация
#всу
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В Красноярском крае диверсант поджег релейный шкаф
SHOT: Диверсант поджег релейные шкафы на железной дороге в Красноярском крае
31 июля 2023, 08:19

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Красноярском крае неизвестный диверсант поджег железнодорожное оборудование вблизи станции Шарыпово, сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, произошедшее не отразилось на движении поездов.

Рано утром 31 июля, неизвестный поджег два релейных шкафа, которые отвечали за системы блокировки и сигнализацию. Возгорание погасло само, движение поездов нарушено не было. Поджигатель скрылся с места преступления, однако, оставил пустую бутылку возле шкафов и перцовый баллончик. 

Правоохранительные органы устанавливают личность диверсанта. 

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#движение
#возгорание
#диверсия
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CNN: В США на парковке торгового центра расстреляли людей
31 июля 2023, 05:32

Фото: iStock/IGOR_SVETLICHNYI

В американском штате Мичиган на парковке торгового центра произошла стрельба, сообщил телеканал СNN.
В результате этого инцидента пять человек в возрасте от 16 до 26 лет получили ранения, а двое из них — госпитализированы в больницу.

«Прибывшие на место полицейские задержали группу подозреваемых и изъяли у них огнестрельное оружие», — говорится в сообщении полиции, которое приводит ТАСС.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с начала 2023 года зафиксировано уже более 200 случаев массовой стрельбы, в которых погибло 14 тысяч человек. В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»).

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#сша
#стрельба
#пострадавшие
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На юго-востоке Москвы женщина сбила семилетнего мальчика на пешеходном переходе
31 июля 2023, 04:48

Фото: iStock/Aleksei_Andreev

Женщина на автомобиле сбила 7-летнего ребенка на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы, сообщили в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры. Ребенок госпитализирован.
«На Волгоградском проспекте 28-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen, совершила наезд на малолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу», — сообщили в ведомстве.

По информации ТАСС, дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома №120 по Волгоградскому проспекту. Об этом агентству сообщили в ГУ МВД Москвы.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) столицы контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии сотрудниками ГИБДД, а также ход и результаты административного расследования.

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#дтп
#москва
#дети
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«Ъ»: Подполковник запаса ФСБ Игин обвиняется в получении особо крупных взяток
31 июля 2023, 02:05

Фото: iStock/Beatriz_Montes_Duran

Подполковник запаса Федеральной службы безопасности, гендиректор ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (НО РАО, входит в госкорпорацию «Росатом») Игорь Игин стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По версии Следственного комитета России (СКР), Игин получил 132,5 млн руб. в качестве взяток от руководства санкт-петербургского ООО «Спецпроект» за четыре заключенных в 2018-2021 годах госконтракта, а также за подписание в будущем новых договоров.

Дача взяток и посредничество в этом преступлении инкриминируются гендиректору ООО, его заместителю и финансовому директору.

Игорь Игин, который по решению Замоскворецкого суда столицы будет находиться под стражей до 24 сентября, свою вину не признает. При этом, как сообщает «Ъ», предполагаемые взяткодатели и посредник сотрудничают со следствием.

Фигурант уголовного дела просил суд не отправлять его в СИЗО, а назначить меру пресечения в виде домашнего ареста. Игин ссылался на мать, которой требуется уход и персональные санкции, которые не позволят ему покинуть территорию РФ.

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#фсб
#уголовное дело
#коррупция
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Mash: В Брянской области беспилотник атаковал здание полиции
30 июля 2023, 23:36

Фото: iStock/akiyoko

Беспилотник атаковал здание полиции в городе Трубчевске Брянской области, сообщают Telegram-каналы Mash и Baza. Пострадавших нет, само здание получило повреждения.
Повреждена крыша здания, выбито шесть окон. Дорога в районе здания перекрыта, работают оперативные службы.



30 июля дрон-камикадзе ликвидировали антидроновым ружьём в Брянской области в районе деревни Грудская, которая находится примерно в километре от украинской границы. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Ранее стало известно о падении БПЛА на хуторе Дарагановка под Таганрогом, где после этого загорелись дом и автомобиль.


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#бпла
#полиция
#беспилотник
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Беспилотник упал под Таганрогом, начался пожар
30 июля 2023, 21:39

Фото: iStock/seregalsv

Беспилотник упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По информации телеграм-канала, из-за падения беспилотника загорелся дом и автомобиль. Отмечается, что пострадал один человек.

Принадлежность беспилотника устанавливается.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити. По словам мэра, никто не пострадал.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские беспилотники, которые атаковали башни «Москва-Сити», могли быть запущены как с территории Подмосковья, так и соседнего государства. По словам Дандыкина, на данный момент дроны делаются из оптово-волоконных материалов, благодаря чему они малозаметны. При этом это не послужило помехой российским средствам ПВО и РЭБ. Эксперт не исключил, что Украина не просто так выбрала для атаки День ВМФ России.

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#дроны
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В Индии супруги продали своего ребёнка, чтобы купить iPhone
30 июля 2023, 21:30

Фото: iStock/Pinkypills

В Индии супруги продали своего ребёнка, чтобы купить iPhone 14 для того чтобы снимать видео в социальные сети. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что супруги Гхош собирались путешествовать по индийскому штату Западная Бенгалия. Они хотели снимать красивые видео о путешествиях, однако для этой цели у них не было iPhone. По этой причине супруги решить продать своего восьмимесячного ребенка.

Отмечается, что пропажу маленького ребенка заметили бдительные местные жители. Их насторожило подозрительное поведение родителей из-за отсутствия малыша, а также появление дорогостоящей техники у испытывающих финансовые трудности супругов Гхош.

По информации SHOT, мать проданного ребенка была задержана. Женщина призналась, что действительно продала своего ребёнка ради iPhone. Сотрудники полиции предъявили матери обвинения в торговле людьми. Супруг Гхош в попытках избежать наказания, сбежал. Женщина, которая купила ребенка, также была задержана.

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