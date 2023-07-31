Daily Mirror: В лесах Колорадо нашли мумии «выживальщиков»

Фото: iStock/Nirut_Punshiri
В лесу американского штата Колорадо нашли мумии трех человек. По сообщениям издания Daily Mirror, они попытались выжить в лесу без благ цивилизации, руководствуясь советами с YouTube, но не пережили зиму, скончавшись от истощения и переохлаждения.
Трупы трёх женщин обнаружил турист, посещавший национальный парк Ганнисон. Полиция, которой он сообщил об ужасной находке, смогла идентифицировать личности всех троих: ими оказались 42-летняя Ребекка Вэнс, ее 14-летняя дочь и ее 41-летняя сестра Кристин Вэнс.
По словам родственников Ребекки, она решила переселиться в лес еще в 2020 году, чтобы оградить себя, дочь и сестру от рисков заразиться коронавирусом COVID-19. Женщину пытались отговорить от этой безумной затеи, но успеха уговоры не принесли.
При этом новоявленные отшельницы не имели ни малейшего понятия, что значить жить в лесу — все знания об этом они черпали из роликов на YouTube. Продуктами они закупались не в специализированных магазинах для туристов, а в обычных супермаркетах, при этом не имели ни генераторов, ни батареек, ни запасов зимней одежды. Скорее всего, женщины просто не пережили зиму 2023 года, которая в Колорадо оказалась очень холодной и снежной.
Тела выживальщиц в итоге нашли в самой обыкновенной туристической палатке (никак, разумеется, не приспособленной к зимним холодам), а рядом стояла недостроенная землянка. По словам коронера округа Гаррисон, все трое, скорее всего, скончались от истощения и переохлаждения.
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По словам родственников Ребекки, она решила переселиться в лес еще в 2020 году, чтобы оградить себя, дочь и сестру от рисков заразиться коронавирусом COVID-19. Женщину пытались отговорить от этой безумной затеи, но успеха уговоры не принесли.
Тела выживальщиц в итоге нашли в самой обыкновенной туристической палатке (никак, разумеется, не приспособленной к зимним холодам), а рядом стояла недостроенная землянка. По словам коронера округа Гаррисон, все трое, скорее всего, скончались от истощения и переохлаждения.
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Артем Путинцев