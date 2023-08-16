Daily Star: Обезьяна раздела женщину на глазах у туристов и попала на видео

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В мексиканском городе Канкун паукообразная обезьяна стянула с женщины кроп-топ, оставив ее в нижнем белье на глазах у других туристов. Соответствующее видео публикует Daily Star.
«Кто-нибудь, заберите обезьяну! Мне пора уходить!», — кричит женщина. В конце видео ей удается освободиться.
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