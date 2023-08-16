Daily Star: Обезьяна раздела женщину на глазах у туристов и попала на видео

Количество жертв вооруженных столкновений в Триполи, столице Ливии, увеличилось до 27 человек, а более 100 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и поддержки, функционирующий при министерстве здравоохранения Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.