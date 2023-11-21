Дарье Треповой* предъявили иск на 1,6 миллиона рублей

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Устроившей теракт в питерском кафе Дарье Треповой* предъявили иск на сумму 1,6 миллиона рублей, об этом сообщает «РЕН ТВ».
По информации СМИ, следствие озвучило общую сумму, которую потерпевшие потребовали от Треповой*. Она составила 1,6 миллиона рублей.
Напомним, 2 апреля Дарья Трепова* пришла в кафе Санкт-Петербурга, где проходила встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским. С собой она принесла заминированную статуэтку, которая сдентонировала, Татарский погиб
15 ноября в Санкт-Петербурге началось слушание по делу Треповой*. Её обвиняют за совершение террористического акта, незаконный оборот взрывных устройств, а также подделку документов.
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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Напомним, 2 апреля Дарья Трепова* пришла в кафе Санкт-Петербурга, где проходила встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским. С собой она принесла заминированную статуэтку, которая сдентонировала, Татарский погиб
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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Евгения Парфентьева