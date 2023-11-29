«Действовал хладнокровно»: Что произошло с двумя убитыми россиянками в Турции

Фото: istock / IndiaUniform
В городе Бодрум (Турция) были найдены тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери. Их хладнокровно убили, выстрелив из ружья. После чего тела завернули в простыни и вывезли за пределы города, где выкинули около дороги. Об этом сообщает местное издание Asayiş.
Известно, что Ирина Двизова много путешествовала и любила фотографироваться в шикарных нарядах и украшениях, а также на фоне роскошных автомобилей. Раньше она работала моделью и занималась недвижимостью. В Турции она жила несколько лет в арендованном доме вместе со своей дочкой.
Родственники девушек забеспокоились, когда те перестали отвечать на звонки примерно неделю назад. Близкие обратились за помощью в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов смогли определить автомобиль, выехавший с территории дома, и его маршрут. По предварительным данным, причиной убийства стали семейные разборки.
Главным подозреваемым в этом деле является Андрей Кушлевич, гражданин Литвы и второй супруг Ирины. Женщина добавилась лишения его родительских прав на общего сына, что привело к семейным разногласиям. Сейчас Кушлевич находится в федеральном розыске с 2017 года по обвинению в краже за пределами РФ. Он выехал из Турции вместе с сыном, согласно версии следствия.
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Родственники девушек забеспокоились, когда те перестали отвечать на звонки примерно неделю назад. Близкие обратились за помощью в полицию.
Главным подозреваемым в этом деле является Андрей Кушлевич, гражданин Литвы и второй супруг Ирины. Женщина добавилась лишения его родительских прав на общего сына, что привело к семейным разногласиям. Сейчас Кушлевич находится в федеральном розыске с 2017 года по обвинению в краже за пределами РФ. Он выехал из Турции вместе с сыном, согласно версии следствия.
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Алина Юрчак