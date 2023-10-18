Делегация Шольца из-за воздушной тревоги в Тель-Авиве покинула самолет

Фото: сайт Кремля
На аэродроме Тель-Авива в Израиле делегация канцлера Германии Олафа Шольца покинула самолёт из-за воздушной тревоги. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил Express.
«Делегации Шольца пришлось внезапно покинуть самолет перед вылетом из Тель-Авива в Каир из-за сигнала ракетной тревоги. Пассажиров попросили лечь на землю на аэродроме», — говорится в публикации.
По информации издания, в городе в течение дня уже несколько раз раздавались сигналы тревоги. По этой причине немецкому лидеру неоднократно приходилось спускаться в бомбоубежище при посольстве ФРГ.
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Диана Аванесян