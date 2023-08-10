Дело банды, причастной к убийству Михаила Круга, поступило в суд в Твери

Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
В Московский районный суд Твери поступило дело в отношении 7 человек, некоторые из которых были членами банды, которая причастна к убийству певца Михаила Круга. Об этом говорится на сайте суда.
Сообщается, что в зависимости от роли каждого все семь человек обвиняются в убийствах, подстрекательстве к убийству и организации. На данный момент рассмотрение дела еще не назначено.
Напомним, убийство певца Михаила Круга в его доме в Твери в 2002 году — одно из самых громких нераскрытых преступлений в современной России. В 2019 году Следственный комитет РФ сообщил имя убийцы Михаила Круга — это член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов.
Ранее мужчина, подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, умер от огнестрельных ранений. Фернандо Вильявисенсьо был убит во время публичного выступления в четверг, при этом восемь человек также были ранены. По данным опросов, на момент гибели Вильявисенсьо не был главным претендентом на предстоящих выборах 20 августа.
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Напомним, убийство певца Михаила Круга в его доме в Твери в 2002 году — одно из самых громких нераскрытых преступлений в современной России. В 2019 году Следственный комитет РФ сообщил имя убийцы Михаила Круга — это член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов.
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Екатерина Коршунова