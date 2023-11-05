Демонстранты пытались ворваться на военную базу США в Турции

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В турецком городе Адана демонстранты попытались проникнуть на американскую военную базу, поэтому полицейским пришлось применить водомёты и слезоточивый газ. Об этом сообщает агентство DHA.
Отмечается, что акция «Конвой свободы для Палестины» была организована турецким фондом гуманитарной помощи «Права и свободы человека». Автоколонна с демонстрантами отправилась из Стамбула в сторону военной базы США Инджирлик. По дороге к митингующим присоединялись другие автомобили, следовавшие по своему желанию.
Агентство сообщает, что сначала акция проходила мирно, но потом группа протестующих попыталась проникнуть на базу, требуя её немедленного закрытия из-за эскалации конфликта в секторе Газа.
В результате, чтобы оказать сопротивление демонстрантам, полицейским пришлось использовать водомёты и слезоточивых газ.
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Агентство сообщает, что сначала акция проходила мирно, но потом группа протестующих попыталась проникнуть на базу, требуя её немедленного закрытия из-за эскалации конфликта в секторе Газа.
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Анастасия Чинкова