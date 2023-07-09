Демонстранты в немецком городе Гиссен ранили более 20 правоохранителей

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Во время акции протеста эритрейцев в германском Гиссене были ранены 22 сотрудника правоохранительных органов, сообщает немецкое издание Tagesschau.
Министр внутренних дел земли Гиссен, где произошел инцидент, Петер Бойт призвал немецкое правительство обратиться к послу Эритреи.
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