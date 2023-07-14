Денисенко обвинили в умышленном убийстве офицера Ржицкого

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Сергею Денисенко предъявлено обвинение в убийстве замначальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, Денисенко обвинили и в незаконном обороте оружия.
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