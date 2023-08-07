«Дэнс уже будет сложно»: Заявила певица Лада Дэнс после ДТП в Подмосковье

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Российская певица Лада Дэнс рассказал о своем состоянии после страшного ДТП в Подмосковье, в интервью Telegram-каналу SHOT.
Напомним, 5 августа на 52-м километре трассы М2 «Крым» в Подольске один автомобиль влетел в две ранее столкнувшиеся машины. Всего в аварии пострадали четыре человека. Певицу забрали с места происшествия с помощью вертолета МЧС, медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, травму бедра и ушибленную рану лба.
Журналисты подчеркнули, что разговаривать ей пока крайне сложно. Врачи исключили самый страшный диагноз – перелом позвоночника, однако, она все еще продолжает приходить в себя после черепно-мозговой травмы.
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«Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно», - прокомментировала свое состояние певица.
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Евгения Парфентьева