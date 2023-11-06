Дептранс Москвы: Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД

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Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне двадцать третьего километра МКАД, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
Причины аварии и информация о пострадавших не приводятся, уточняется лишь, что на месте работают оперативные службы Движение в районе аварии затруднено, проезд возможен только по двум полосам из шести. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.
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Артем Путинцев