Депутат ГД Шаргунов попросил возбудить уголовное дело после нападения на Милашину и Немова

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Депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился к Следственному комитету и генеральной прокуратуре РФ с просьбой возбудить уголовное дело по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, сообщает «РИА Новости».
Соответствующие документы попали в распоряжение СМИ.
Напомним, журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов приехали в Грозный на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. По пути в аэропорт их машину заблокировали три автомобиля, из которых высыпали вооруженные люди, избили их и приказали уезжать из республики. Милашина и Немов сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей, с множественными травмами. По информации «Осторожно, новости», они оба находятся в инвалидных колясках.
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«Прошу Вас задержать преступников и возбудить уголовное дело», - обращается Шаргунов к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
«Прошу Вас принять необходимые меры прокурорского реагирования», - написал депутат генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.
Напомним, журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов приехали в Грозный на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. По пути в аэропорт их машину заблокировали три автомобиля, из которых высыпали вооруженные люди, избили их и приказали уезжать из республики. Милашина и Немов сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей, с множественными травмами. По информации «Осторожно, новости», они оба находятся в инвалидных колясках.
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Евгения Парфентьева