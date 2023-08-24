Депутат Гурулев попал в ДТП в Москве

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Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-секретаря депутата Андрея Левинцева.
В результате столкновения, сильно никто не пострадал. Участники ДТП ждут прибытия сотрудников ДПС. От госпитализации Гурулев отказался.
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