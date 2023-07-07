Депутат Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за покупку алкоголя детям

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой ввести уголовную ответственность для россиян за покупку и последующую передачу алкоголя несовершеннолетним.
«Мы уже добились того, чтобы закон о запрете продажи алкоголя не достигшим 18 лет работал как положено. Бывают моменты, когда в обход этого закона взрослые покупают алкоголь детям, я считаю, что в таком случае должна быть более суровая ответственность, вплоть до уголовной», — пояснил в беседе с «Абзацем» Хамзаев.
До этого в Свердловской области десяти подросткам потребовалась госпитализация после употребления алкоголя. Как в последствие выяснилось, алкоголь детям купила их совершеннолетняя знакомая. Прокуратура проведёт проверку по данному инциденту. Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров высказал мнение о том, что подростки могли отравиться от количества выпитого, а не от качества.
«Часто ещё подростки устраивают соревнования, кто больше выпьет, иерархию устраивают в компании. То есть чем больше ты выпьешь, тем ты более мужественный. Поэтому можно констатировать, что действительно они устроили соревнования, напились, стало плохо», — прокомментировал ситуацию в беседе с «Царьградом» Шуров.
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Мелисса Тимофеева