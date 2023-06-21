Депутат Картаполов рассказал, как обычным жителям можно защититься от беспилотников

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Депутат Картаполов: «Надо сразу информировать об этом соответствующие службы»
Депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил, что обычным гражданам для защиты от беспилотников необходимо быть более бдительными и при виде странных летающих объектов в небе оповещать соответствующие службы об этом.
Он добавил, что важные государственные объекты на транспорте, такие, как аэропорты, напротив, должны иметь собственные средства борьбы с подобного рода угрозами.
В то же время, источник «Царьграда» предположил, что с помощью упавших в Подмосковье беспилотников украинские войска, по всей видимости, пытались атаковать Таманскую дивизию, однако их план провалился.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв информировал, что два беспилотника упали вблизи складов одной из воинских частей в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе. Ещё один разбился вблизи деревни Лукино в Новой Москве. Все дроны потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений нет. Обстоятельства ЧП выясняют спецслужбы.
«Москвичам надо просто быть внимательнее и если что-то такое подозрительное они видят в небе, то нужно сразу информировать об этом соответствующие службы. Больше в принципе ничего делать не нужно», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Картополов.
В то же время, источник «Царьграда» предположил, что с помощью упавших в Подмосковье беспилотников украинские войска, по всей видимости, пытались атаковать Таманскую дивизию, однако их план провалился.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв информировал, что два беспилотника упали вблизи складов одной из воинских частей в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе. Ещё один разбился вблизи деревни Лукино в Новой Москве. Все дроны потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений нет. Обстоятельства ЧП выясняют спецслужбы.
Мелисса Тимофеева