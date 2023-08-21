Депутат Лантратова попросила Краснова взять под контроль дело о трагедии в коллекторе

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Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова озвучила просьбу генеральному прокурору России Игорю Краснову разобраться в деле гибели людей в московском коллекторе и взять его под личный контроль.
«Прошу взять дело под личный контроль и провести проверку по фактам, указанным в публикациях средств массовой информации и в моем депутатском запросе, а в случае их подтверждения — принять меры реагирования и привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — приводит РИА Новости сообщение Лантратовой.
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