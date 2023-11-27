Депутат Матвеев: Властям Сочи надо ликвидировать последствия шторма

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Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что власти Сочи должны подключиться к устранению последствий непогоды.
«Скорость принятия решений у местных и федеральных властей должна быть более своевременной. Я рассчитываю, что МЧС и другие федеральные структуры подключатся к ситуации и сделают все необходимое. Будем надеяться, что местные власти не отвечают по причине фактической работы, а не потому, что им нечего сказать», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Матвеев.
Он добавил, что власти примрских городов должны в принципе всегда быть готовы к такого рода происшествиям и стихийным бедствиям.
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