Депутат Общественной палаты Щербаков устроил серьёзное ДТП в Крыму

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
Депутат Общественной палаты Крыма Олег Щербаков протаранил несколько машин в Симферополе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что ДТП произошло недалеко от торгового дома «Киевский».
Отмечается, что во время движения у его машины отлетело колесо. Автомобиль Щербакова занесло, в результате чего он врезался в машину 61-летнего Петра Лесика. Медики диагностировали у него перелом рёбер, ног, а также разрыв селезёнки и лёгких. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Также известно о еще двух пострадавших.
Напомним, ранее ДТП с участием такси и служебной машины Госавтоинспекции произошло на юго-западе Москвы. По информации представителя пресс-службы, авария произошла в пятницу в районе Ленинского проспекта, дом 52. По предварительным данным, один человек пострадал.
Читайте также:
На юго-западе Москвы такси влетело в машину Госавтоинспекции
В Туве уволили министра и главу Авиалесоохраны из-за смертельного ДТП
Жертвами ДТП в Туве стали пять человек
Отмечается, что во время движения у его машины отлетело колесо. Автомобиль Щербакова занесло, в результате чего он врезался в машину 61-летнего Петра Лесика. Медики диагностировали у него перелом рёбер, ног, а также разрыв селезёнки и лёгких. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее ДТП с участием такси и служебной машины Госавтоинспекции произошло на юго-западе Москвы. По информации представителя пресс-службы, авария произошла в пятницу в районе Ленинского проспекта, дом 52. По предварительным данным, один человек пострадал.
Читайте также:
На юго-западе Москвы такси влетело в машину Госавтоинспекции
В Туве уволили министра и главу Авиалесоохраны из-за смертельного ДТП
Жертвами ДТП в Туве стали пять человек
Екатерина Коршунова