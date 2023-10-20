Депутат Толмачëв навестил в больнице жительницу Щёлкова, сбитую машиной сотрудницы УК

Фото: телеграм-канал Александра Толмачëва
Депутат Госдумы Александр Толмачëв навестил пострадавшую от действий сотрудницы УК «Партитет» жительницу Щёлкова Наталью. Он убедился, что в её квартире дали отопление, чего жительница и добивалась. Ранее парламентарий заявлял, что взял ситуацию под личный контроль.
«Женщина сейчас в городской больнице, проходит необходимые обследования, переломов нет, только множественные ушибы. Впереди – лечение и длительное восстановление. Наталья передвигается на костылях, рядом дочь, муж и свекровь. Привëз цветы для настроения, витамины для скорейшего выздоровления. Окажем нужную помощь и поддержку», – написал Толмачёв в своём телеграм-канале.Он отметил, что отопление в доме Натальи дали сразу же. По словам депутата, он добивается того, чтобы дома от УК «Паритет» были переданы другой, более добросовестной организации, которая сможет обеспечивать жильцов теплом и работать в их интересах.
Пострадавшая была госпитализирована. Женщина-водитель задержана, в отношении неё возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Щёлковский городской суд запретил сотруднице управляющей компании определённые действия. До 17 декабря ей нельзя общаться с потерпевшей, водить автомобиль, посещать развлекательные центры и кафе, пользоваться телефоном и интернетом.
Ещё одно уголовное дело открыли в отношении самой управляющей компании. Его расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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Лора Луганская