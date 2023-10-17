Депутат Толмачëв сообщил подробности инцидента с сотрудницей УК, переехавшей девушку в Щёлкове

Фото: пресс-служба Александра Толмачëва
Депутат Госдумы Александр Толмачëв взял под личный контроль ситуацию с управляющей компанией «Паритет» из Щëлкова. Об этом он заявил после появления в соцсетях сообщений о том, что сотрудница УК переехала на автомобиле местную жительницу.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло на улице Космодемьянской. Местные жители вместе со съëмочной группой федерального телеканала приехали к офису управляющей компании решить вопрос с подачей горячей воды в жилые дома. Увидев телекамеры, сотрудники стали разбегаться.
Судя по кадрам, которые активно распространяются в соцсетях, сотрудница УК села в автомобиль. Жители обступили машину. Не посмотрев по сторонам, женщина сдала назад, сбила одну из девушек, а затем переехала её.
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У девушки, которую в Подмосковье переехала сотрудница УК, сломаны обе ноги
Судя по кадрам, которые активно распространяются в соцсетях, сотрудница УК села в автомобиль. Жители обступили машину. Не посмотрев по сторонам, женщина сдала назад, сбила одну из девушек, а затем переехала её.
«На днях ко мне обратилась жительница Щёлкова. В её доме отопительный сезон так и не начался. Управляющая компания «Паритет», которая обслуживает дом, на обращения людей не реагировала. Здание к отопительному сезону подготовлено не было, неполадки не устранены. Сразу направил депутатский запрос главе округа. Теперь, кажется, пора готовить новый, но уже в правоохранительные органы», – рассказал Толмачëв.По его оценке, люди пришли в офис управляющей компании обсудить коммунальные проблемы, но вместо ответов получили хамство и причинение вреда здоровью и жизни человека.
«От хамства до преступления – один шаг, и на видео это показано наглядно. По линии Госдумы, партии «Единая Россия» мы возьмëм на контроль эту ситуацию, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание», – подчеркнул парламентарий.Как сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области, у пострадавшей, по предварительным данным, сломаны обе ноги. Установление всех обстоятельств ЧП контролирует Щёлковская городская прокуратура.
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Лора Луганская