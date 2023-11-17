Депутатов ГД массово атакуют телефонные мошенники и пытаются занять деньги

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Депутатов Государственной думы массово атакуют телефонные мошенники, об этом Telegram-каналу Mash рассказал один из пострадавших депутатов - Дмитрий Гусев.
По словам Гусева, активная атака на телефоны депутатов началась со вчерашнего вечера. Неизвестные пытаются выведать информацию, а также занять денег.
Гусев поделился скриншотом с перепиской с одним из них. Мошенник представился Олегом Морозовым председателем комитета по контролю. Как только депутат предложил встретиться, якобы, Морозову, встретиться у дверей зала (в котором тот должен был присутствовать), мошенники сразу перестали отвечать.
Заявление на терроризирующих депутатов неизвестных уже предоставили в прокуратуру.
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Гусев поделился скриншотом с перепиской с одним из них. Мошенник представился Олегом Морозовым председателем комитета по контролю. Как только депутат предложил встретиться, якобы, Морозову, встретиться у дверей зала (в котором тот должен был присутствовать), мошенники сразу перестали отвечать.
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Евгения Парфентьева