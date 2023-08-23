Десять человек погибли при крушении бизнес-джета в Тверской области

Самолет Евгения Пригожина не снижался перед падением. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации сервиса «Флайтрадар», борт пропал с радаров во время набора высоты.



Напомним, частный самолет потерпел крушение в Тверской области. Бизнес-джет совершал полет из Санкт-Петербурга в Москву. Причины крушения не установлены.



По предварительным данным, на борту мог находится Евгений Пригожин.



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Екатерина Коршунова