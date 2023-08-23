Десять человек погибли при крушении бизнес-джета в Тверской области

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В результате крушения самолета, погибли десять человек, находящиеся на борту. Об этом сообщает МЧС РФ.
Частный самолет потерпел крушение в Тверской области. Бизнес-джет совершал полет из Санкт-Петербурга в Москву. причины крушения не установлены.
По предварительным данным, на борту мог находится Евгений Пригожин.
В ведомстве сообщили, что на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров. В результате происшествия, все погибли. Подробности инцидента выясняются.
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По предварительным данным, на борту мог находится Евгений Пригожин.
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Анастасия Крестьянова