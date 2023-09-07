Десять девушек обвинили композитора Широкова в изощрённых изнасилованиях

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Десять девушек обвинили сбежавшего из Росси композитора Кирилла Широкова в изощрённых изнасилованиях, сюжеты которых он брал из садистского порно. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что композитор тринадцать лет мучил своих партнерш, включая жену. Своих жертв Широков бил, душил и резал.
Бывшая супруга 33-летнего музыканта Ариадна Мэй утверждает, что сразу после свадьбы Широков превратился в маньяка. Она подвергалась регулярным побоям и угрозам. Рассказывать о насилии Мэй не решалась по причине того, что Широков угрожал покончить с собой в случае их расставания.
Сообщается, что Мэй — не единственная жертва пианиста. Десять девушек заявили о том, что помимо физического и сексуального насилия, Широков любил обсуждать секс с несовершеннолетними и принуждал девушек повторять киносцены с элементами садизма. Никто из жертв ранее не обращался в правоохранительные органы.
Уточняется, что сам Широков косвенно подтвердил обвинения в социальных сетях, признавшись, что ему необходима терапия. По информации SHOT, на данный момент музыкант находится в Германии.
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Бывшая супруга 33-летнего музыканта Ариадна Мэй утверждает, что сразу после свадьбы Широков превратился в маньяка. Она подвергалась регулярным побоям и угрозам. Рассказывать о насилии Мэй не решалась по причине того, что Широков угрожал покончить с собой в случае их расставания.
Уточняется, что сам Широков косвенно подтвердил обвинения в социальных сетях, признавшись, что ему необходима терапия. По информации SHOT, на данный момент музыкант находится в Германии.
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Екатерина Коршунова