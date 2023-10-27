Девятиклассник из Челябинской области впал в кому и умер после грэпплинга

Фото: iStock/Soumen Hazra
Подросток из Челябинской области сходил на тренировку по грэпплингу, вернулся домой, впал в кому и умер, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, трагедия произошла 26 октября в городе Карталы.
16-летний подросток посетил тренировку по грэпплингу (вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов), а вернувшись домой почувствовал себя плохо.
Подростка экстренно госпитализировали, однако, спасти его не удалось. Причины смерти парня устанавливаются, результаты будут известны после проведения экспертизы.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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16-летний подросток посетил тренировку по грэпплингу (вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов), а вернувшись домой почувствовал себя плохо.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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Евгения Парфентьева