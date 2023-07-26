Десятилетний сын военного отбился от рецидивиста с ножом

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В Новосибирске предъявили обвинение 40-летнему рецидивисту, который напал с ножом на школьника, пишет NGS.RU.
7 апреля 2023 года 10-летний мальчик прогуливался с друзьями возле школы. В какой-то момент они заметили, что за ними внимательно наблюдает взрослый мужчина. Он подошел к компании друзей, повалил одного из них на землю и замахнулся ножом. Однако, преступник, видимо, не ожидал, что десятилетний мальчик окажет ему сопротивление.
Мальчик схватил палку, начал бить ей мужчину, и пинать его ногами. Когда преступник, в шоке, отшатнулся, то мальчик улучил момент, вскочил и побежал обратно в школу.
Ребенок рассказал обо всем матери, которая и написала заявление в полицию. Позже выяснилось, что отец храброго мальчика сейчас служит на СВО.
Силовики схватили 40-летнего местного жителя, который, по словам автора статьи, полжизни провел в местах лишения свободы. На него возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Разбой».
Следующее заседание суда назначено на 10 августа.
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Мальчик схватил палку, начал бить ей мужчину, и пинать его ногами. Когда преступник, в шоке, отшатнулся, то мальчик улучил момент, вскочил и побежал обратно в школу.
Силовики схватили 40-летнего местного жителя, который, по словам автора статьи, полжизни провел в местах лишения свободы. На него возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Разбой».
Следующее заседание суда назначено на 10 августа.
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Евгения Парфентьева