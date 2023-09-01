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В Саратовской области десятимесячная девочка выпала из окна третьего этажа, сообщает «ЧП Саратов».
Инцидент произошел в городе Вольск 1 сентября.
В доме №53/1 по улице Фирстова десятимесячная девочка выпала из окна с высоты третьего этажа.
Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали ребенка в больницу. О ее нынешнем состоянии ничего не известно.
Также пока не раскрыто, при каких обстоятельствах десятимесячный ребенок смог забраться на подоконник и выпасть из окна.
Ранее в Новой Москве из окна многоквартирного дома с третьего этажа выпал четырёхлетний ребенок, он находится в больнице.
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В доме №53/1 по улице Фирстова десятимесячная девочка выпала из окна с высоты третьего этажа.
Также пока не раскрыто, при каких обстоятельствах десятимесячный ребенок смог забраться на подоконник и выпасть из окна.
Ранее в Новой Москве из окна многоквартирного дома с третьего этажа выпал четырёхлетний ребенок, он находится в больнице.
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Евгения Парфентьева