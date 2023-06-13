Дети получили ожоги на мусорном полигоне под Красноярском

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Двое детей получили ожоги играя на мусорном полигоне в посёлке Келлог Красноярского края
На севере Красноярского края двенадцатилетняя девочка и девятилетний мальчик получили ожоги на мусорном полигоне, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-служба следственного комитета региона.
Уточняется, что происшествие произошло в посёлке Келлог Красноярского края. Дети отпросились у родителей погулять и решили пойти на полигон твёрдых бытовых отходов, чтобы найти там игрушки. Они спустились в яму, в которой был тлеющий шлак, в результате чего получили ожоги. Школьников госпитализировали.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что происшествие произошло в посёлке Келлог Красноярского края. Дети отпросились у родителей погулять и решили пойти на полигон твёрдых бытовых отходов, чтобы найти там игрушки. Они спустились в яму, в которой был тлеющий шлак, в результате чего получили ожоги. Школьников госпитализировали.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Яна Таёжная