Детский ансамбль «Калинка» подал в суд на мужа политолога Екатерины Шульман*

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Детский хореографический ансамбль «Калинка» им. А.Н. Фёдорова подал в суд на мужа политолога Екатерины Шульман*. Об этом RT сообщила директор ансамбля Ирина Филиппова.
Причиной такого шага стало то, что ансамбль 24 июня текущего года заключил договор с ИП Михаила Шульмана об аренде этажа в особняке на Бауманской, 24. Была внесена сумма в 1,4 млн рублей. Однако во время проведения ремонтных работ сестра Михаила Шульмана Лариса начала обустраивать для собственных нужд чердак, проделав лестницу через арендованный ансамблем этаж, что стало преградой для проведения занятий.
Затем дошло до того, что компания Шульмана нашла нового арендатора помещения, который предложил более высокую сумму ежемесячного платежа.
После этого ансамблю «Калинка» пришлось съехать в новое здание, расположенное дальше от центра, из-за чего организация потеряла большое количество учеников, сообщает собеседница RT.
Уточняется, что компания Михаила Шульмана не вернула ансамблю вложенные 1,4 млн рублей, а из-за съёма нового помещения и ремонта в нём «Калинка» потеряла в общей сложности порядка четырёх млн рублей.
В итоге, Ирина Филиппова решила подать иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой проверить действия Шульмана на предмет нарушения законодательства РФ. Первое заседание по этому делу пройдёт 18 октября 2023 года.
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*признана Минюстом РФ иноагентом
Затем дошло до того, что компания Шульмана нашла нового арендатора помещения, который предложил более высокую сумму ежемесячного платежа.
Уточняется, что компания Михаила Шульмана не вернула ансамблю вложенные 1,4 млн рублей, а из-за съёма нового помещения и ремонта в нём «Калинка» потеряла в общей сложности порядка четырёх млн рублей.
В итоге, Ирина Филиппова решила подать иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой проверить действия Шульмана на предмет нарушения законодательства РФ. Первое заседание по этому делу пройдёт 18 октября 2023 года.
Читайте также:
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*признана Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова