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Детский ансамбль «Калинка» подал в суд на мужа политолога Екатерины Шульман*

Детский ансамбль «Калинка» подал в суд на Михаила Шульмана из-за аренды
03 октября 2023, 16:38
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Детский хореографический ансамбль «Калинка» им. А.Н. Фёдорова подал в суд на мужа политолога Екатерины Шульман*. Об этом RT сообщила директор ансамбля Ирина Филиппова.
Причиной такого шага стало то, что ансамбль 24 июня текущего года заключил договор с ИП Михаила Шульмана об аренде этажа в особняке на Бауманской, 24. Была внесена сумма в 1,4 млн рублей. Однако во время проведения ремонтных работ сестра Михаила Шульмана Лариса начала обустраивать для собственных нужд чердак, проделав лестницу через арендованный ансамблем этаж, что стало преградой для проведения занятий.

Затем дошло до того, что компания Шульмана нашла нового арендатора помещения, который предложил более высокую сумму ежемесячного платежа.


После этого ансамблю «Калинка» пришлось съехать в новое здание, расположенное дальше от центра, из-за чего организация потеряла большое количество учеников, сообщает собеседница RT.

Уточняется, что компания Михаила Шульмана не вернула ансамблю вложенные 1,4 млн рублей, а из-за съёма нового помещения и ремонта в нём «Калинка» потеряла в общей сложности порядка четырёх млн рублей.

В итоге, Ирина Филиппова решила подать иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой проверить действия Шульмана на предмет нарушения законодательства РФ. Первое заседание по этому делу пройдёт 18 октября 2023 года.

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#суд
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#москва
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В Москве пациентка с подозрением на перелом черепа разбила череп рентгенологу
03 октября 2023, 16:28

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве пациентка с подозрением на перелом черепа пришла в ярость и разбила череп рентгенологу, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, жительница столичного района Свиблово пришла в рентген-кабинет, чтобы сделать снимок головы. У нее было подозрение на перелом черепа. 

Что случилось дальше - остается неизвестным, однако, женщина, внезапно, вышла из себя и набросилась на врача с кулаками. После избиения, рентгенологу тоже потребовалось сделать снимок головы. 

К счастью, у обоих пострадавших диагностировали только ушибы мягких тканей, причем, у рентгенолога - множественные. 

Во всем произошедшем сейчас разбираются правоохранительные органы.

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#москва
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#полиция
#больница
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Девять человек пострадали при распылении газового баллончика в уральской школе
03 октября 2023, 15:22

Фото: iStock/Yurchello108

В школе Верхней Салды Свердловской области при распылении газового баллончика пострадали девять человек, об этом сообщили в Минздраве региона.
«Информация по пострадавшим в результате распыления содержимого газового баллона в школе Верхней Салды на 14.30 (12.30 мск) 3 октября 2023 года. Пострадали девять человек», - прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

Баллончик, который оказался перцовым, распылил в туалете ученик шестого класса, в результате чего пары распространились по второму и четвертому этажу через вентиляционную систему. 

Шести надышавшимся газом медики оказали помощь на месте происшествия, двоих детей госпитализировали детское соматическое отделение, еще один человек в настоящий момент находится в реанимации.

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#информация
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Россиянин из ревности заживо сжег свою сожительницу и ее мать
Житель Красноярского края заживо сжег свою сожительницу и ее мать
03 октября 2023, 14:35

Фото: iStock/PamWalker68

Рецидивист из Красноярского края поджег дом матери своей возлюбленной, в котором они обе сгорели заживо, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, 2 октября между подозреваемым и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности, в результате которого женщина осталась ночевать у своей матери. Обиженный мужчина пришел к дому матери возлюбленной, облил бензином дверь и стену, а затем поджег. В пожаре погибли обе женщины. 

Поджигателя задержали, против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом».

Отмечается, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.

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#женщина
#женщины
#мужчина
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Пьяная россиянка устроила разгром в самолете и отказалась покидать бизнес-класс
Россиянка отказалась покидать бизнес-класс в самолете в Красноярске
03 октября 2023, 14:23

Фото: iStock/ViktorCap

Пьяная россиянка устроила разгром в бизнес-классе самолета и отказалась покидать борт, когда он сел в Красноярске, об этом сообщает транспортная полиция Сибири в своем Telegram-канале.
По информации СМИ, 40-летняя пассажирка бизнес-класса сильно перепила, начала дебоширить, испачкала сидения, нахамила бортпроводникам, а затем уснула. 

Когда борт приземлился в аэропорту назначения, будить хулиганку пришёл наряд полиции. Она долго не могла понять, что происходит, и почему ее пытаются вывести из самолета. 

Женщину все же удалось доставить в местное отделение полиции, где она прошла медицинское освидетельствование.

На дебоширку составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

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#хулиганство
#красноярский край
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Миллиардер Игорь Редькин едва не утонул при переправе через реку на Камчатке
03 октября 2023, 12:28

Фото: istockphoto/DK Media

Компания из семерых мужчин пыталась переправиться через реку Паужетку на Камчатке на двух машинах: грузовике «Урал» и внедорожнике «Ленд Крузер». Однако течение развернула автомобили и люди оказались в западне в дрейфующих машинах.
Одним из путешественников-экстремалов был предприниматель, миллиардер и бывший депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин. Он сумел выбраться на крышу джипа. Позже сильное течение перевернуло машины, и людям пришлось спасаться вплавь, сообщает телеграм-канал Baza. До берега удалось добраться только пятерым, в том числе и Редькину. Еще двое числятся пропавшими без вести. На их поиски вылетел вертолет МЧС.

Игорь Редькин не впервые становится участником экстремальных событий. В 2021 году он случайно застрелил знакомого на охоте, приняв того за медведя. Тогда экс-депутат отделался штрафом и временным ограничением свободы.

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#машины
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В Москве в тяжелом состоянии госпитализирован украинский политик и бизнесмен Клюев
В Москве госпитализирован экс-глава администрации президента Украины Клюев
03 октября 2023, 12:00

Фото: iStock/gorodenkoff

Экс-глава администрации президента Украины, бизнесмен Андрей Клюев экстренно госпитализирован в Москве. Его состояние расценивается как тяжелое. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, Клюев находится в частной клинике. У него началась полиорганная недостаточность.

«Состояние тяжелое, подключен к аппарату ЭКМО», - рассказал собеседник телеканала.

Уточним, что этот метод применяется, когда необходимо поддержать жизнь человека. Он временно заменяет работу сердца и лёгких, чтобы дать возможность врачам восстановить нормальную работу этих органов.

Клюев родился в Донецке. Он был секретарем СНБО Украины с 2012 по 2014 год. Также с января по февраль 2014 года был главой администрации президента страны. При этом Клюев  являлся украинским народным депутатом трех созывов.

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#жизнь
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Женщина, которую в Серпухове поджег бывший возлюбленный, скончалась от ожогов
03 октября 2023, 11:07

Фото: istock / Soumen Hazra

В больнице от сильных ожогов скончалась девушка, которую поджег бывший возлюбленный в Серпухове. Информацию сообщает телеграм-канал SHOT.
Нападение произошло 23 сентября в городе Серпухов. 49-летний азербайджанец Айят Алиев примерно в 07:00 поджидал возлюбленную возле ее дома на улице Космонавтов, где они ранее проживали вместе. Как раз в этом время женщина возвращалась домой. Алиев подошел к ней, высказал все что о ней думает, достал бутылку с горючим, облили ее и поджег. После поджигания стал убегать с места преступления. Пострадавшую госпитализировали с ожогами третей степени, все это время врачи пытались сохранить ей жизнь. У погибшей остались двое детей.

Мужчина находится в розыске.

Ранее в Барнауле задержали мужчину, который убил свою возлюбленную, а после этого отрезал ей грудь и вспорол живот. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Реутове замдиректора школы №4 задержан за домогательства к ученице
03 октября 2023, 11:05

Фото: Stock/Rawf8

В Реутове задержали заместителя директора по безопасности школы №4 за домогательства к 11-летней ученице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Из сообщения следует, что в полицию обратилась мать девочки. По ее словам, 54-летний мужчина предложил отвезти ребенка до дома на своем автомобиле. Уже около дома начал к ней приставать и даже поцеловал. Девочка пришла домой и обо всем рассказала родительнице.

Накануне мужчину задержали и допросили. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Накануне Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 85-летнему детскому тернеру по настольному теннису, которого подозревали в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

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#суд
#уголовное мать
#мужчина
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В Барнауле мужчина убил возлюбленную и отрезал ей грудь
03 октября 2023, 10:24

Фото: iStock/vmargineanu

В Барнауле задержали мужчину, который из ревности убил свою возлюбленную, а после этого отрезал ей грудь и вспорол живот. Об этом сообщает СУСК по Алтайскому Краю.
Согласно сообщению, 1 октября в Барнауле в заброшенном здании было обнаружено обезображенное тело 43-летней женщины. При этом по информации РИА Новости, у убитой был вспорот живот и отрезана грудь.

По подозрению в жестоком убийстве арестован 43-летний мужчина, который ранее уже был судим за убийство. Следствие установило, что в день убийства мужчина назначил женщине встречу, в ходе которой она сказала ему, что нашла другого. Тогда он задушил её. А после отрезал грудь, вспорол живот и спрятал тело в подвал.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.

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