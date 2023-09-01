Детский тренер ФК «ЦСКА Ватутинки» чуть не задушил мальчика в подъезде

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В Коммунарке детский тренер футбольного клуба «ЦСКА Ватутинки» Евгений Иванов чуть не задушил соседского девятилетнего мальчика в подъезде своего дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, девятилетний мальчик гулял с друзьями во дворе своего дома. В момент, когда ребенок держал открытой входную дворе в подъезд, оттуда вышел мужчина. Ему не понравилось, что дверь удерживается, тогда он схватил мальчика за капюшон, затащил в подъезд и начал душить.
После нападения мать пострадавшего сразу вызвала скорую помощь и полицию. Медики зафиксировали у мальчика травмы шеи, смещение позвонков и сильное стрессовое состояние.
По описанию ребенка соседи сразу вычислили соседа, который напал на него. Им оказался детский тренер футбольного клуба «ЦСКА Ватутинки» Евгений Иванов. Уже два месяца женщина не может добиться для него наказания. На ее заявления в полицию, прокуратуру и СК она получает лишь отписки. Ребенок вынужден временно проживать у бабушки, так как теперь боится гулять в своем дворе.
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После нападения мать пострадавшего сразу вызвала скорую помощь и полицию. Медики зафиксировали у мальчика травмы шеи, смещение позвонков и сильное стрессовое состояние.
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Элина Позднякова