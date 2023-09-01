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Детский тренер ФК «ЦСКА Ватутинки» чуть не задушил мальчика в подъезде

01 сентября 2023, 21:00
Фото: iStock/vmargineanu

Фото: iStock/vmargineanu

В Коммунарке детский тренер футбольного клуба «ЦСКА Ватутинки» Евгений Иванов чуть не задушил соседского девятилетнего мальчика в подъезде своего дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, девятилетний мальчик гулял с друзьями во дворе своего дома. В момент, когда ребенок держал открытой входную дворе в подъезд, оттуда вышел мужчина. Ему не понравилось, что дверь удерживается, тогда он схватил мальчика за капюшон, затащил в подъезд и начал душить.

После нападения мать пострадавшего сразу вызвала скорую помощь и полицию. Медики зафиксировали у мальчика травмы шеи, смещение позвонков и сильное стрессовое состояние.


По описанию ребенка соседи сразу вычислили соседа, который напал на него. Им оказался детский тренер футбольного клуба «ЦСКА Ватутинки» Евгений Иванов. Уже два месяца женщина не может добиться для него наказания. На ее заявления в полицию, прокуратуру и СК она получает лишь отписки. Ребенок вынужден временно проживать у бабушки, так как теперь боится гулять в своем дворе.

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Подмосковные спасатели вызволили из канавы инвалида-колясочника
01 сентября 2023, 20:59

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса помогли выбраться из ловушки мужчине с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в садоводческом товариществе «Крот» в Солнечногорском городском округе. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил инвалид-колясочник. Он сообщил, что пытался объехать установленный на дороге шлагбаум и съехал в придорожную канаву. Выбраться из ловушки самостоятельно он не смог. 
 
Прохожие игнорировали его просьбы о помощи и проходили мимо. Прибывшая на место вызова дежурная смена вызволила инвалида и помогла ему объехать шлагбаум. 
 
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#московская область
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В результате ДТП в Волгограде погибли двое детей
01 сентября 2023, 20:55

Фото: istockphoto.com/Galina Vetertsovskaya

Двое детей погибли в аварии из-за столкновения автомобиля Renault с отбойником на мосту через Волгу в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В результате ДТП погибли двое детей 10 и 11 лет», — приводит РИА Новости уточнение ведомства.

Отмечается, что авария произошла из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением.

До этого сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения трех легковых авто и грузовика в Красноярском крае. Трагедия произошла на 1 040 км трассы в Канском районе Красноярского края в 17:00. По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, столкнувшись с грузовиком. Большегруз, в свою очередь, тоже вытолкнуло на встречку, где в него врезались еще две легковые машины.

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В Таиланде без вести пропал российский турист
01 сентября 2023, 20:27

Фото: iStock/inewsistock

В Таиланде на острове Пхукет в районе пляжа Най Янг без вести пропал турист из России, по предварительным данным, он утонул. Об этом стало известно из сообщения интернет-портала Phuket News, который ссылается на местную полицию.
«Отделение туристической полиции Пхукета обратилось с призывом предоставить любую информацию, которая может помочь в поисках пропавшего россиянина, предположительно пропавшего в море на пляже Най Янг вечером 1 сентября», - следует из сообщения.

Уточняется, что полиция приступила к поиску туриста сразу после сообщения о его пропаже. Однако к вечеру поисково-спасательная операция была приостановлена ввиду сложных погодных условий. Поиски могут продолжить в субботу. При этом личность пропавшего туриста не уточняется.

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#полиция
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#поиски
#рф
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Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
01 сентября 2023, 20:16

Военный вертолет Польши нарушил границу Белоруссии. Об этом сообщает погранкомитет страны.
«Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области», - говорится в сообщении белорусского ведомства.

Таким образом, польский военный вертолет Ми-24 на низкой высоте пересек белорусскую госграницу, и пролетел по стране около 1200 метров, после чего вернулся обратно. Уточняется, что Польша уже проинформирована о случившемся нарушении границы.

Ранее пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии сообщала, что вооруженные военные нарушили государственную границу Белоруссии со стороны Латвии. Отмечается, что силовики, нарушившие границу, зашли в Белоруссию на два метра, а затем вернулись назад.

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#служба
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В Германии мужчина напал на украинского ребенка из-за отказа говорить по-русски
01 сентября 2023, 19:40

Фото: iStock/alzay

В немецком городе Айнбек мужчина бросил 10-летнего украинского мальчика через мост в Мюленканал, так как ребенок говорил на родном языке и отказывался переходить на русский. Об этом пишет Bild, ссылаясь на местную прокуратуру.
Согласно сообщению, ребенок играл с другими украинскими детьми. Все они общались на своем родном языке.

«Он сказал, что вместо этого вам следует говорить по-русски. Потом он сказал, что войну начала Украина. Незнакомец сначала схватил девочку за волосы, затем схватил 10-летнего мальчика и швырнул его через перила моста в канал», – говорится в сообщении прокуратуры.

Мальчик при падении получил травму головы и ноги. Но мужчина не остановился на этом и бросил в ребенка стеклянную бутылку. После происшествия неизвестный скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

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Молодой человек, в руках которого взорвалась граната, умер в больнице
01 сентября 2023, 18:03

Фото: iStock/maxim4e4ek

Молодой человек, в руках которого взорвалась граната в квартире в Москве, умер в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, в руках у парня взорвалась граната Ф-1. Следователям предстоит выяснить, откуда он ее взял. При взрыве молодому человеку оторвало руки, также н получил серьезное осколочное ранение брюшной полости.

Напомним, ранее сообщалось, что в столичном районе Покровское-Стрешнево в квартире дома на улице Мещерякова взорвалась граната, пострадал молодой человек, ему оторвало руки. Парня оперативно госпитализировали в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось. Уточняется, что возгорания в квартире после взрыва не произошло.

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#граната
#ранение
#человек
#дома
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Два человека погибли в страшном ДТП в Красноярском крае
В Красноярском крае произошло смертельное ДТП с тремя легковушками и грузовиком
01 сентября 2023, 17:47

Фото: iStock/Motortion

Два человека погибли в результате столкновения трех легковых авто и грузовика в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.
Трагедия произошла на 1040 километре трассе в Канском районе Красноярского края в 17:00.

По предварительным данным, ​водитель авто не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, столкнувшись с грузовиком. Большегруз, в свою очередь, тоже вытолкнуло на встречку, где в него врезались еще две легковые машины. 

В результате столкновения, две легковушки загорелись. 

В настоящий момент известно о двух погибших и еще двух пострадавших. 

На месте происшествия работают сотрудники экстренных ​служб.

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#красноярский край
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Москвичка пыталась укрыться от судебных приставов в раздвижном диване
Москвичка, не платившая алименты, пыталась спрятаться от приставов в диване
01 сентября 2023, 17:09

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Москвичка, не желавшая платить алименты, спряталась от судебных приставов в раздвижном диване, сообщили в пресс-службе столичного главка ФССП РФ.
По информации ведомства, женщина накопила долг по алиментам в размере 162 тысяч рублей. Ей уже назначали 80 часов обязательных работ, однако, завершив их, москвичка продолжила скрываться от долгов. 

«В ходе осмотра квартиры подозреваемая, упорно не желавшая платить алименты, была обнаружена внутри раздвижного дивана. Теперь мать-неплательщица в течение восьми месяцев будет отбывать наказание в виде исправительных работ», - прокомментировали ситуацию представители ФССП. 

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#фссп
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#мать
#наказание
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В Москве пропал журналист Земцов
В Москве пропал заместитель главного редактора издания «Русский Вестник» Земцов
01 сентября 2023, 16:48

Фото: iStock/syahrir maulana

В Москве пропал заместитель главного редактора издания «Русский Вестник» и писатель Борис Земцов, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, с заявлением о пропаже в полицию обратилась его жена. Она рассказала, что 30 августа уехала на дачу одна. Последний раз они общались около семи утра в тот же день, больше Земцов на связь не выходил. 

В социальных сетях журналист в последний раз был в пять вечера 30 августа.

Женщина отметила, что до этого ее муж ни разу не пропадал так на долго без предупреждения. 

В Baza напомнили, что в 2007 году на Земцова возбудили дело за хранение марихуаны и вымогательство, и приговорили к 8 годам лишения свободы, однако в 2011 году Земцов вышел по УДО.

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