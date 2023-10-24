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Детского психолога Петрановскую объявили в розыск за дискредитацию ВС РФ

24 октября 2023, 16:59
Фото: iStock/zoka74

Фото: iStock/zoka74

Известного детского психолога Людмилу Петрановскую объявили в розыск за дискредитацию ВС РФ, сообщает Telegram-канал Mash.
В июне 2023 года глава ФПБК Виталий Бородин написал на Петрановскую жалобу. В ней он попросил проверить психолога и заявил, что психолог поддерживала Украину ещё с 2014 года, осуждала крымский референдум и начало СВО. Также он считает, что Петрановскую спонсируют британские и американские фонды, а значит ей должны присвоить статус иноагента.

По результатам проверки МВД на Петрановскую возбудили административное, за которое ей грозит штраф в 200 тысяч рублей, а также объявили в розыск.


Где сейчас находится психолог - пока неизвестно.

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#психолог
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#вс рф
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Роспотребнадзор нашел сальмонеллу у восьми отравившихся в ресторане Петербурга
28 октября 2023, 01:16

Фото: iStock/didesign021

После посещения ресторана Ivory Garden в Санкт-Петербурге одиннадцать человек были госпитализированы с кишечной инфекцией, при этом у восьми из них обнаружена сальмонелла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление Роспотребнадзора.
«По состоянию на 26 октября <...> зарегистрировано 11 случаев кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую кулинарную продукцию Ivori Garden. У 8 заболевших по результатам лабораторных исследований обнаружена сальмонелла», —отметили в ведомстве.

По информации санитарно-эпидемиологического расследования, сальмонелла найдена и в продуктах ресторана Ivory Garden, который был открыт ещё год назад — в октябре 2022 года.

Теперь 1 ноября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит ходатайство Роспотребнадзора о приостановке деятельности ресторана.

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#роспотребнадзор
#рестораны
#санкт-петербург
#отравление
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«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Одесской области
28 октября 2023, 00:42

Фото: iStock/Multipedia

В Измаильском районе Одесской области слышны взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Каких-либо подробностей инцидента пока не приводится.
​При этом ​Telegram-канал «СВЕЖЕСТИ» сообщает о том, что по портовому городу Измаил в Одесской области был нанесён удар российскими сверхзвуковыми ракетами «Оникс».

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#взрывы
#одесса
#украина
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В Петербурге таксист вытащил из Невы тонущего гражданина Китая
27 октября 2023, 22:24

Фото: iStock/Nastco

В Санкт-Петербурге таксист вытащил из Невы тонущего гражданина Китая, об этом сообщает «Фонтанка».
По словам самого водителя, два дня назад  он принял вызов на улицу Лейтенанта Шмидта,12.

Прибыв на точку, таксист увидел девушку азиатской внешности, которая что-то пыталась объяснить ему на ломанном английском языке. Ей удалось позвать таксиста с собой, намекнув, что ​ей требуется помощь. 

Подойдя к парапетам, таксист увидел тонущего в Неве молодого человека. Мужчина кинулся назад к машине, ​взял оттуда веревку и с помощью неё смог вытянуть ​на сушу попавшего в беду иностранца.

Пробегавший мимо спортсмен вызвал скорую помощь, с пострадавшим все в порядке.

С помощью переводчика он объяснил всем собравшимся, что просто поскользнулся.

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В Москве трое неизвестных открыли стрельбу по посетителю кафе

Москвич напал с ножом на британца, заподозрив его в шпионаже

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#санкт-петербург
#такси
#китай
#река
#спасение
#скорая помощь
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В Москве трое неизвестных открыли стрельбу по посетителю кафе
27 октября 2023, 22:05

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Москве трое неизвестных выстрелили в посетителя кафе и скрылись с места преступления, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, происшествие случилось в столичном кафе «Мангал» на Михалковской улице.

Трое неизвестных зашли в заведение, выстрелили в посетителя и скрылись. По предварительной информации, подозреваемые передвигаются на автомобиле каршеринга.

49-летний пострадавший госпитализирован в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, преступников разыскивают. 

Ранее в Новой Москве объявили план «перехват» из-за стрельбы на улице. Инцидент произошел в городе Щербинка. В результате стрельбы есть один раненный. При этом, инициаторы скрылись с места преступления на Porsche Cayenne.

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#стрельба
#москва
#пострадавший
#каршеринг
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«Украинская правда»: Покушение на Царёва организовала СБУ
27 октября 2023, 21:55

Фото: iStock/gorodenkoff

Покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева Украины было организовано Службой безопасности Украины, об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбах.
Напомним, что в ночь на 27 октября произошло покушение на экс-депутата Рады Олега Царева. Неизвестный нанёс ему два огнестрельных ранения на территории ялтинского санатория. Мужчину госпитализировали, он находится в тяжёлом состоянии. Расследованием покушения занимается ФСБ. 

По словам источников украинского издания, Царёв является «абсолютно законной целью» для СБУ. На Украине он числится в списках предателей. 

При этом, детали операции СБУ, разработанной против Царёва, пока что не разглашаются.

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#фсб
#сбу
#покушение
#операция
#депутат
#санаторий
#крым
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Москвич напал с ножом на британца, заподозрив его в шпионаже
27 октября 2023, 21:38

Фото: iStock/Shutter2U

Житель столицы напал на британца, распознав в нем иностранного шпиона, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 37-летний россиянин и 41-летний британец столкнулись в подъезде столичного дома на улице Кусковской. 

Москвича заинтересовало знакомство с иностранцем и он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пригласил его в гости, чтобы выпить вместе. Во время знакомство британец представился юристом из VISTA Foreign Business Support. Однако, языковой барьер и ударившая в голову бутылка водки заставила россиянина засомневаться. В новом знакомом он увидел иностранного шпиона.

Москвич напал на британца с ножом, ранив его в голову, лицо и грудь.

В результате, на россиянина возбудили уголовное дело за покушение на убийство, а раненого британца экстренно госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

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Под Курском вынесли приговор женщине, выложившей в сеть интимное видео с бывшим

В Москве полковник МВД пообещал вернуть мобилизованного домой за миллион рублей

Трое рабочих трагически погибли при прокладке траншеи у питерского крематория
#убийство
#уголовное покушение
#водка
#великобритания
#москва
#иностранцы
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Под Курском вынесли приговор женщине, выложившей в сеть интимное видео с бывшим
27 октября 2023, 21:02

Фото: iStock/zoka74

Суд в Курской области вынес приговор женщина, которая опубликовала в открытом доступе интимное видео с бывшим возлюбленным, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.
По информации следствия, 20-летняя жительница Курской области засняла на видео интимный ролик со своим бывшим молодым человеком без его согласия, а после расставания сперва отправила его подруге, а потом опубликовала в публичном доступе. 

В суде женщина признала свою вину и заявила, что пошла на этот шаг, чтобы отомстить бывшему возлюбленному.

Её признали виновной по уголовным статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Распространение, публичная демонстрация порнографических материалов с использованием сети интернет».

Обвиняемой вынесли приговор в два года и два месяца лишения свободы условно, а также обязали выплатить штраф размером в 30 тысяч рублей.

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#приговор
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#видео
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#секс
#наказание
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На Таганской площади в Москве рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
27 октября 2023, 20:41

Фото: iStock/conejota

В центре столицы пассажирский автобус столкнулся с легковушкой, об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».
На опубликованных в интернете кадрах видно, что у легковой машины полностью разгромлен бампер, его части валяются по всей проезжей части.
Информация о причинах аварии и возможных пострадавших в настоящий момент уточняется.

Движение в районе Таганской площади сильно затруднено из-за ДТП. 

Сегодня водитель автомобиля «Газель» не заметил пешехода во время движения назад и наехал на женщину. Она скончалась на месте от полученных травм, следует из данных прокуратуры Москвы. Отмечается, что трагедия произошла на улице Вавилова в Донском районе Москвы.

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#машины
#москва
#автобус
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В Совфеде раскрыли, по чьему заказу стреляли в Царева
Сенатор Бондарев: нападение на Царева было спланированно СБУ
27 октября 2023, 20:20

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

На бывшего депутата украинской Верховной рады Олега Царева напали по заказу СБУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Напомним, что в ночь на 27 октября произошло покушение на экс-депутата Рады Олега Царева. Неизвестный нанёс ему два огнестрельных ранения. Мужчину госпитализировали, он находится в тяжёлом состоянии. На месте работают правоохранительные органы. 

Бондарев отметил, что в Царева стреляли исключительно в качестве террористической атаки. Это было покушение на общественного и политического деятеля, спланированное СБУ с целью ликвидации политика. 

Сенатор отметил, что Украина неоднократно присылала Цареву письма с угрозами, поэтому причастность СБУ очевидна. 

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#стрельба
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