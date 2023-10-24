Детского психолога Петрановскую объявили в розыск за дискредитацию ВС РФ

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Известного детского психолога Людмилу Петрановскую объявили в розыск за дискредитацию ВС РФ, сообщает Telegram-канал Mash.
В июне 2023 года глава ФПБК Виталий Бородин написал на Петрановскую жалобу. В ней он попросил проверить психолога и заявил, что психолог поддерживала Украину ещё с 2014 года, осуждала крымский референдум и начало СВО. Также он считает, что Петрановскую спонсируют британские и американские фонды, а значит ей должны присвоить статус иноагента.
По результатам проверки МВД на Петрановскую возбудили административное, за которое ей грозит штраф в 200 тысяч рублей, а также объявили в розыск.
Где сейчас находится психолог - пока неизвестно.
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По результатам проверки МВД на Петрановскую возбудили административное, за которое ей грозит штраф в 200 тысяч рублей, а также объявили в розыск.
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Евгения Парфентьева