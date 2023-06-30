Девочка показала жест жертв домашнего насилия в эфире шоу «Мужское/Женское»

Фото: iStock/Paul Gorvett
В эфире телепрограммы «Мужское/Женское» восьмилетняя девочка продемонстрировала жест помощи при домашнем насилии
В эфире телепрограммы «Мужское/Женское» на Первом канале, восьмилетняя героиня продемонстрировала жест помощи при домашнем насилии.
Участниками программы стали родители несовершеннолетней, находящиеся в разводе. Бывшие супруги пришли на шоу с вопросом об опекунстве. На видео девочка заявила, что любит маму, однако, одновременно с этим, показала международный жест помощи при домашнем насилии.
Бдительные зрители программы обратили внимание на жест девочки и сообщили об этом в редакцию шоу. В настоящее время СК РФ инициировал проведение проверки по данному факту.
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Участниками программы стали родители несовершеннолетней, находящиеся в разводе. Бывшие супруги пришли на шоу с вопросом об опекунстве. На видео девочка заявила, что любит маму, однако, одновременно с этим, показала международный жест помощи при домашнем насилии.
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Анастасия Крестьянова