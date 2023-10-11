Девочка получила осколочные ранения рук при обстреле брянского поселка Суземка

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Несовершеннолетняя девочка пострадала при обстреле поселка Суземка в Брянской области, у нее зафиксированы множественные осколочные ранения рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash
Согласно сообщению, под обстрел со стороны ВСУ попала маршрутка с пассажирами внутри. 16-летняя девушка получила осколочные ранения рук. Также в медицинской помощи нуждались еще три человека.
Уточняется, что маршрутное такси попало под обстрел, выполняя рейс из города Трубчевск. Подросток был госпитализирован в больницу в соседнем населенном пункте.
Ранее губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка. По его словам, в результате атки со стороны ВСУ пострадали четыре человека.
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Уточняется, что маршрутное такси попало под обстрел, выполняя рейс из города Трубчевск. Подросток был госпитализирован в больницу в соседнем населенном пункте.
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Элина Позднякова