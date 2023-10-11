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Девочка получила осколочные ранения рук при обстреле брянского поселка Суземка

11 октября 2023, 18:04
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Несовершеннолетняя девочка пострадала при обстреле поселка Суземка в Брянской области, у нее зафиксированы множественные осколочные ранения рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash
Согласно сообщению, под обстрел со стороны ВСУ попала маршрутка с пассажирами внутри. 16-летняя девушка получила осколочные ранения рук. Также в медицинской помощи нуждались еще три человека.

Уточняется, что маршрутное такси попало под обстрел, выполняя рейс из города Трубчевск. Подросток был госпитализирован в больницу в соседнем населенном пункте.


Ранее губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка. По его словам, в результате атки со стороны ВСУ пострадали четыре человека.

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#обстрел
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Стало известно, кому принадлежит комната в Москве, в которой нашли расчлененный труп
Комната в Тушино, в которой нашли расчлененное тело, принадлежит пенсионеру
11 октября 2023, 19:14

Фото: iStock/nito100

Комната, в которой нашли расчлененный труп женщины, принадлежит 61-летнему москвичу, сообщает Telegram-канал SHOT.
Шокирующее преступление было совершено в пятиэтажке столичного района Южное Тушино.

Хозяйка одной из комнат в коммунальной квартиры пришла к себе домой и не смогла попасть внутрь. Владелец второй комнаты сменил замки. Москвичка сразу заподозрила неладное, вызвала нескольких соседей, в качестве свидетелей, а таже специалисты по вскрытию дверей. От увиденного в ужас пришли все собравшиеся.

По ванной комнате были разбросаны части расчлененного женского тела. Шокированная хозяйка вызвала на место преступления полицию.

Ее соседом был 61-летний москвич. В настоящий момент правоохранители устанавливают местонахождение пенсионера, возможности его причастности к преступлению, а также личность жертвы.

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На территорию православного храма в секторе Газа упала ракета
Протоиерей Балашов: ракета упала на территорию православного храма в Газе
11 октября 2023, 19:07

Фото: iStock/AleksViking

Ракета разрушила здание дома причты при православном храме святого Порфирия в секторе Газа. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Ранее распространилась информация о разрушении в результате ракетных обстрелов самого здания церкви.

Балашов, ссылаясь на представителей Иерусалимской церкви, заявил, что эта информация не соответствует действительности. Однако рядом стоящий дом причта действительно был уничтожен.

Он отметил, что храмы Русской духовной миссии в Иерусалиме хоть и не затрагиваются ударами палестинских боевиков, всё же находятся под угрозой разрушения. Также высок риск гибели мирных христиан.

В заключение беседы он добавил, что РПЦ продолжает оказывать помощь Иерусалимскому патриархату. 

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Расчлененное тело женщины найдено в одной из столичных квартир
11 октября 2023, 18:23

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве в ванной комнате одной из квартир жилого дома на ул. Фабрициуса найдено расчлененное тело женщины. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«На месте происшествия обнаружены пакеты с частями тела потерпевшей, а также предполагаемые орудия преступления», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Также ведется работа по вычислению преступника. Расследование дела контролирует прокуратура.

Накануне также сообщалось, что в Ленинградской области арестован мужчина, которого подозревают в убийстве и последующем расчленении своего товарища при распитии спиртных напитков. 8 октября в квартире подозреваемого найдено тело убитого 44-летнего мужчины. При этом у погибшего были отрезаны руки, а тело покрывали колото-резаные раны. Часть останков тела убитого хранились в холодильнике, другая часть варилась в кастрюле на плите.


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#убийство
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В Москве арестовали гражданина Таджикистана за шпионаж в пользу ВСУ
11 октября 2023, 18:15

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москве задержали и уже арестовали гражданина Таджикистана, который собирал информацию о расположении средств противовоздушной обороны вокруг столицы и передавал данные украинской стороне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, Шарифджон Тиллозод был пойман на территории одной из закрытых воинских частей. Сначала решили, что он просто заблудился, однако позже выяснилось, что он занимался шпионажем в пользу ВСУ.

Мужчина делал фото военных объектов и пересылал их своим кураторам за рубеж. После проведенной проверки стало понятно, что связь он держал напрямую с СБУ. Теперь шпиону из Таджикистана в России грозит до 20 лет лишения свободы.

Накануне силами сотрудников ФСБ пресечена деятельность жителя Приморья, который причастен к шпионажу в интересах минобороны Украины и передаче данных украинское разведке. Мужчину арестовали.

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#всу
#сбу
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Рогозин потребовал проверить бизнесмена Фридмана на финансирование ВСУ
11 октября 2023, 17:43

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Сенатор от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин потребовал от Следственного комитета провести проверку по факту финансирования ВСУ бизнесменом Михаилом Фридманом. Об этом Рогозин рассказал в беседе с РИА Новости.
Помимо Следственного комитета сенатор подал обращение было в Генпрокуратуру и ФСБ.

Ранее обращение с просьбой проверить Фридмана на финансирование ВСУ уже отправлял активист, руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский. 

В понедельник, 9 октября, стало известно, что Фридман, переехавший из Великобритании в Израиль, принял решение переселиться в Москву из-за вспыхнувшего конфликта с Палестиной. 

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Тополь размазал россиянку по асфальту
Жительница Алтая погибла в результате падения дерева
11 октября 2023, 17:40

Фото: iStock/aga7ta

В Алтайском крае тополь упал на женщину, в результате чего россиянка погибла, об этом сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
«Сегодня днем в поселке Черницкий города Барнаула Алтайского края на передвигающуюся на велосипеде женщину упало дерево. От полученных травм она скончалась на месте происшествия», - прокомментировала ситуацию Антошкина.

В настоящий момент региональные Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту этой трагедии. 

Сегодня стало известно, что травматологи Можайской больницы буквально по частям собрали бедренную кость пациента, на которого упал ствол дерева и раздробил ему ногу. Команда врачей успешно провела операцию. Функция ноги полностью восстановлена, мужчину готовят к выписке.

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Музей транспорта Москвы: В аварию на «Печатниках» попала не наша «Яуза»
11 октября 2023, 17:00

Фото: istockphoto.com/Nastco

PR-директор музея транспорта Москвы Дарья Хасанова сообщила, что попавшая сегодня в аварию на станции метро «Печатники» поезд «Яуза» не является их экспонатом.
«Это не наш экспонат. Наш экспонат сейчас находится на последней стадии реставрации, он стоит в ВРК «Выхино». Это Яуза, которая будет представлена у нас на подземном уровне экспозиции. Это точно не музейный экспонат, по крайней мере не Музея транспорта Москвы», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Хасанова.

Ранее сообщалось, что причиной столкновения поездов в московском метрополитене стало неверно принятое машинистом второго состава решение. Так, машинист состава, который столкнулся со стоящим на станции «Печатники» поездом, неправильно поступил при решении об отключении вручную системы регулирования скорости поезда, следующего без пассажиров.

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Российский корреспондент Каримова попала под обстрел в Ашкелоне
11 октября 2023, 16:49

Фото: РИА Новости/Стрингер

Корреспондент «Газеты.Ru» Мария Каримова попала под обстрел ХАМАС в израильском городе Ашкелоне.
Она отметила, что всё случилось во время её похода в магазин.

«Я попала под обстрел. Только вышла, застало в магазине. Электричество вырубили. Нет в двух районах точно», — приводит «Газета.Ru» слова журналистки.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в рамках в рамках пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» обратился к президенту России Владимиру Путину, чтобы он инициировал прекращение огня между Палестиной и Израилем.

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#происшествие
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В Омске пенсионер зарубил бывшего зятя топором
Житель Омска зарубил бывшего зятя топором за непрекращающиеся дебоши
11 октября 2023, 14:19

Фото: iStock/FOTOKITA

Житель Омска зарубил топором бывшего зятя, который три года после развода не прекращал наведываться в дом к экс-супруге и устраивать там дебоши, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
По информации следствия, кровавая расправа произошла 9 октября. 

54-летний бывший муж дочери 69-летнего мужчины в очередной раз пришёл в их частный дом, где начал бить палкой стекла и дебоширить. Пенсионер не выдержал, схватил топор и нанёс им удар по голове хулигана. От полученных травм бывший зять скончался на месте происшествия. 

Отмечается, что подобные налёты на жилище погибший устраивал регулярно, на протяжении всех трех лет с момент развода с дочерью подозреваемого.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

С места преступления был изъят топор, следственные действия продолжаются.

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