Девочка потеряла три пальца, споткнувшись на эскалаторе в Подмосковье

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В Реутове четырёхлетняя девочка упала на эскалаторе, который ехал в обратном направлении. Из-за этого её рука застряла между гребенной и полом эскалатора. В результате ребёнок лишился пальцев.
«В следствии чего пальцы её левой кисти попали между гребенной и полом эскалатора, от чего произошла травматическая ампутация нескольких пальцев. В результате происшествия девочка с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение», – рассказали в ведомстве.Читайте также:
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Екатерина Шмакова