Девочка провалилась в канализационный люк и утонула

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В Хакассии ребенок провалился в канализационный люк и утонул, об этом рассказала глава района Ирина Войнова в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла 26 июля в поселке Изыхские Копи Алтайского района.
По словам главы района, септик был прикрыт ветхой деревянной крышкой. Туда провалилась девочка и утонула, ее пытались спасти, однако, сделать этого не удалось.
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По словам главы района, септик был прикрыт ветхой деревянной крышкой. Туда провалилась девочка и утонула, ее пытались спасти, однако, сделать этого не удалось.
«Будьте бдительны и осторожны! Безопасность детей – ответственность взрослых!», - призвала Войнова.
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Евгения Парфентьева