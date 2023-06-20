Девочка упала в колодец и погибла, пытаясь спасти брата

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В Хабаровском крае 12-летняя девочка умерла, упав в колодец при попытке спасти 4-летнего брата
Девочка умерла, упав в колодец при попытке спасти младшего брата, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.
Уточняется, что трагедия произошла в посёлке Сита Хабаровского края. Во дворе жилого дома 12-летняя девочка пыталась вытащить из колодца своего 4-летнего брата и сама упала туда вниз головой, в результате чего погибла.
Как сообщает «АИФ- Дальинформ», погибшая девочка всё же смогла спасти братика перед смертью.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Уточняется, что трагедия произошла в посёлке Сита Хабаровского края. Во дворе жилого дома 12-летняя девочка пыталась вытащить из колодца своего 4-летнего брата и сама упала туда вниз головой, в результате чего погибла.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Яна Таёжная