Девушка-полицейский, на которую в Иерусалиме напал палестинец, погибла

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Девушка-полицейский, которая в понедельник утром подверглась нападению в Старом городе Иерусалима, скончалась от ран. Об этом сообщает Haaretz.
Сообщается, что трагедия произошла рядом с воротами Ирода. 16-летний палестинец, который проживал в арабском квартале Аль-Иссавия в Восточном Иерусалиме, напал с ножом на патруль пограничной полиции.
Ранения получили 20-летняя девушка-полицейский и ее напарник. В результате полученных ранений Элишева Роза Ида Лубин скончалась в госпитале. Преступника застрелили сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова