Девушка получила химический ожог глаз после наращивания ресниц в Подмосковье

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В Химках 23-летняя девушка нарастила ресницы и получила ожог лица
Девушка получила химический ожог глаз после того, как нарастила ресницы в подмосковных Химках, передаёт «РЕН ТВ».
Уточняется, что происшествие произошло в пятницу, 16 июня, в салоне красоты на улице 9 Мая. Девушка нарастила ресницы, после чего у неё покраснела и заболела кожа на веках. Пострадавшей пришлось ехать в больницу, где ей диагностировали химический ожог и конъюнктивит первой степени обоих глаз.
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Уточняется, что происшествие произошло в пятницу, 16 июня, в салоне красоты на улице 9 Мая. Девушка нарастила ресницы, после чего у неё покраснела и заболела кожа на веках. Пострадавшей пришлось ехать в больницу, где ей диагностировали химический ожог и конъюнктивит первой степени обоих глаз.
Яна Таёжная