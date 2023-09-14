Девушка, пострадавшая от укуса акулы в Египте, находится в стабильном состоянии

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Туристка, пострадавшая от нападения акулы в городе Дахаб, находится в стабильном состоянии, сообщает Telegram-канал SHOT.
Выяснилось, что 34-летняя Зайнаб Ахмед Мохамед из Александрии отбилась от хищника самостоятельно.
Вчера очевидцы сообщали, что девушка, предположительно, потеряла в акульей пасти руку. Действительно, акула полностью откусила ей руку от плеча, пострадавшая перенесла несколько операций и сейчас находится в сознании и в стабильном состоянии.
Отмечается, что напала на девушку, сокрее всего, тигровая акула. Такая же как та, что насмерть сгрызла российского туриста в июне 2023 года.
Вчера хищницу пытались поймать гарпуном сразу после нападения, однако, она успела скрыться.
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Вчера очевидцы сообщали, что девушка, предположительно, потеряла в акульей пасти руку. Действительно, акула полностью откусила ей руку от плеча, пострадавшая перенесла несколько операций и сейчас находится в сознании и в стабильном состоянии.
Вчера хищницу пытались поймать гарпуном сразу после нападения, однако, она успела скрыться.
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Евгения Парфентьева