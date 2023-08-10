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Девушка провалилась с головой под воду в огромную яму на дороге в Брянске

10 августа 2023, 20:58

Фото: iStock/Alex Milan

В Брянске девушка провалилась в дорожную яму, которая была скрыта под водой во время ливня. Об этом сообщает «БрянскToday».
Отмечается, что инцидент произошел на улице Дуки. Яма образовалась из-за проведения дорожных работ.

Сообщается, что ограждение, которое изначально было поставлено рядом с ямой, сдуло сильным ветром.


По предварительной информации, жительница Брянска не пострадала и самостоятельно смогла выбраться из котлована.

Напомним, ранее в Красногорске в 15-этажном панельном здании на Подмосковном бульваре 58-летний Александр, который проживает на 11 этаже, оставил аэрозольный дезодорант на подоконнике под палящим солнцем. В результате чего дезодорант взорвался и начался пожар. Хозяин квартиры успел покинуть полыхающую квартиру и вызвать пожарных.

Сообщается, что через час после возгорания огонь потушили. Никто не пострадал.

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#квартиры
#пожар
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#внуково
#инцидент
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В Австралии собаки динго покусали туристов
10 августа 2023, 22:03

Фото:istockphoto/ozflash

На австралийском острове К’гари собаки динго напали на двух туристов.
Daily Mail пишут, что инциденты случились на австралийском острове К’гари (ранее известном как остров Фрейзер).
 
Собака-динго вцепилось в лицо женщине, а другую туристку животное укусило за бедро. Она отказалась от лечения. Служба охраны парков и дикой природы Квинсленда начала расследование произошедшего и просит людей сохранять бдительность.
 
Агрессивные дельфины напали на людей на японском пляже. Млекопитающие искусали их и переломали кости.

Утром 60-летний мужчина и его друг купались в нескольких метрах от берега в поселке Михама префектуры Фукуи. В этот момент неожиданно на пожилого японца напал дельфин, который сломал 3 ребра мужчине и укусил за руки. Этим же утром дельфин искусал 40-летнего мужчину в Михаме.

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#австралия
#собака
#остров
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Прокурор напал на адвоката в центре Северодвинска
«112»: Прокурор ударил адвоката и повалил его на землю в центре Северодвинска
10 августа 2023, 20:40

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

В центре Северодвинска, прокурор встретил на улице знакомого адвоката, ударил его и повалил на землю. Об этом сообщает телеграмм-канал «112».
По информации портала, мужчины ранее были знакомы.  

Прибыв в город по работе, правозащитник шел по центральной улице и говорил по телефону. В какой-то момент, его повалил на землю мужчина, который оказался прокурором города. Представитель ведомства стал упрекать адвоката в недобросовестной работе и пригрозил испортить ему карьеру.  

После произошедшего, потерпевший обратился в полицию с заявлением и предоставил записи с камер видеонаблюдения. Прокурор отправлен в отставку, однако, дело в отношении него заведено не было. 
  
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#дело
#город
#жители
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Квартира в Москве загорелась из-за взрыва на балконе баллончика дихлофоса
10 августа 2023, 20:36

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Баллончик дихлофоса взорвался в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Гарибальди, д. 11. В результате возгорания было нарушено остекление нескольких оконных проемов на балконе.

Сообщается, что пострадавших нет. Пожар удалось потушить.

Напомним, ранее в Красногорске в 15-этажном панельном здании на Подмосковном бульваре 58-летний Александр, который проживает на 11 этаже, оставил аэрозольный дезодорант на подоконнике под палящим солнцем. В результате чего дезодорант взорвался и начался пожар. Хозяин квартиры успел покинуть полыхающую квартиру и вызвать пожарных.

Сообщается, что через час после возгорания огонь потушили. Никто не пострадал.

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#квартиры
#пожар
#инцидент
#жк
#крыша
#мчс
#москва
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Найденная мёртвой в Каменск-Уральском 16-летняя школьница могла скончаться от отравления
10 августа 2023, 19:49

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Папа 16-летней школьницы, труп которой обнаружили в лесополосе в Каменске-Уральском (Свердловская область), сообщил, что его дочь умерла от отравления неизвестным синтетическим веществом.
Новостной портал Е1 приводит его комментарий:
 
«Синтетический препарат. Заключение будет через месяц, когда вещество это выявят», —сказал отец.
 По предварительной версии, девочка отравилась синтетическим препаратом, каким именно, станет известно позже.
 
Также следователи рассматривают версию, что неизвестные злоумышленники могли встретить девушку или устроить ей засаду. Отец погибшей школьницы в версию самоубийства верить отказывается.

Ранее, 9 августа, появилось сообщение о пропаже 16-летней девушки. Труп обнаружили полицейские во время поиска.

По данным E1.RU, школьница приехала из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 8 августа поздно вечером. Её дорога пролегала через лесопарк в направлении дома. Перед этим в своем Telegram-канале она написала: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».

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#школьники
#полиция
#отравление
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В Дубне спасатели достали из западни попавшую туда ласточку
10 августа 2023, 19:22

Фото: Istockphoto / Wirestock

Работники пожарно-спасательной службы Мособлпожспаса вызволили птицу, застрявшую в вентиляционной системе многоквартирного дома в Дубне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
За помощью к спасателям обратилась местная жительница. Она услышала в ванной комнате за ревизионным люком шум, похожий на хлопанье крыльев. Извлечь самостоятельно непрошенного гостя из западни она побоялась.

На месте вызова спасатели открыли дверцу, за которой находились инженерные коммуникации, и аккуратно поймали птицу. Пленница оказалась ласточкой. В тесном пространстве она не пострадала.
 
Птицу вынесли на улицу и выпустили на волю.

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#мособлпожспас
#спасатели
#птицы
#безопасность
#дубна
#московская область
#подмосковье
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Пожарные ликвидировали пожар в новостройке Rosa Rossa в центре Москвы
10 августа 2023, 19:13

Фото: istockphoto.com/Diy13

Пожар, произошедший на крыше элитного ЖК Rosa Rossa в центре Москвы на Зубовской улице, ликвидирован. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что сейчас компетентными органами проводится проверка по факту происшествия.

До этого, пожарные и скорая помощь прибыли к элитному ЖК Rosa Rossa в центре Москвы, где происходит задымление на крыше. Отмечалось, что возгорание произошло в новостройке на улице Зубовская. По данным экстренных служб, информация о пострадавших отсутствовала. Площадь пожара также была неизвестна.

А в подмосковном Раменском в больницу была доставлена Жанна Ф. с ожогами 32% тела в результате полета на воздушном шаре. Сообщалось, что у Жанны пострадали голова, лицо, шея, руки голени и бёдра. Мужа пострадавшей также госпитализировали с ожогами.

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#пожар
#скорая пожарные
#возгорание
#жк
#происшествия
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В Шереметьево у россиянина, вылетающего в Китай, изъяли восемь миллионов рублей
10 августа 2023, 19:04

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Шереметьево россиянин, который вылетал в Пекин, попытался пронести в ручной клади восемь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.
Сообщается, что в процессе досмотра в рюкзаке россиянина сотрудники таможни нашли черный пакет, в который были завернуты более 7,6 миллиона рублей, 1116 долларов США, 17 сингапурских долларов, 10 катарских риал, 36 украинских гривен.

За совершение такого рода преступления злоумышленнику может грозить лишение свободы сроком до 4 лет.

Напомним, ранее сотрудники таможни в московском аэропорту «Внуково» задержали гражданина Армении, который пытался вывезти за границу золотую цепь весом в два килограмма и стоимостью в девять миллионов рублей. По результатам экспертизы, стоимость золотой цепи составила 9 миллионов рублей. А также в ее составе золото 999-й пробы.

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В Москве загорелась крыша элитного ЖК Rosa Rossa

Полиция задержала жителя Иваново, который отобрал у пенсионера мороженое и уснул
#золото
#сотрудники
#шереметьево
#таможня
#валюта
#деньги
#доллар
#евро
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Страшная авария с участием трех автомобилей произошла в ЛНР
МЧС: Человек погиб в массовом ДТП в ЛНР
10 августа 2023, 18:43

Фото: iStock/Anton Novikov

В Луганской Народной Республике произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, один человек погиб, сообщает МЧС по региону в своем Telegram-канале.
«На пункт связи ПСЧ № 64 поступило сообщение о том, что на трассе Т-1305 в районе села Штормово горят два легковых автомобиля. К месту происшествия прибыл дежурный караул ПСЧ №64. Было установлено, что возгорание произошло вследствие ДТП, участниками которого стали три легковых авто и фура с прицепом», - прокомментировали ситуацию представители службы. 

В аварии погиб один человек, еще четверо пострадали. Всех их госпитализировали, одного - в тяжелом состоянии.

Ранее в Абхазии автомобиль с российскими туристами, которые направлялись к озеру Рица, попал в страшное ДТП. В этой страшной аварии также погибла одна ​женщина, трое ее попутчиков были госпитализированы. 

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#погибшие
#мчс
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В Москве загорелась крыша элитного ЖК Rosa Rossa
10 августа 2023, 18:42

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Пожарные и скорая помощь прибыли к элитному ЖК Rosa Rossa в центре Москвы, где происходит задымление на крыше. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что возгорание произошло в новостройке на улице Зубовская. По данным экстренных служб, информация о пострадавших отсутствует.

На данный момент площадь пожара уточняется.

Напомним, ранее в подмосковном Раменском в больницу была доставлена Жанна Ф. с ожогами 32% тела в результате полета на воздушном шаре. Сообщается, что у Жанны пострадали голова, лицо, шея, руки голени и бёдра. Мужа пострадавшей также госпитализировали с ожогами. 

По данным 112, в то время пока воздушный шар спускался на землю, Жанне пришлось терпеть сильную боль. На данный момент пострадавшие находятся в ожоговой реанимации.

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#возгорание
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#тела
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Подмосковье ищет медработников