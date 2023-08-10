Девушка провалилась с головой под воду в огромную яму на дороге в Брянске

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В Брянске девушка провалилась в дорожную яму, которая была скрыта под водой во время ливня. Об этом сообщает «БрянскToday».
Отмечается, что инцидент произошел на улице Дуки. Яма образовалась из-за проведения дорожных работ.
Сообщается, что ограждение, которое изначально было поставлено рядом с ямой, сдуло сильным ветром.
По предварительной информации, жительница Брянска не пострадала и самостоятельно смогла выбраться из котлована.
Напомним, ранее в Красногорске в 15-этажном панельном здании на Подмосковном бульваре 58-летний Александр, который проживает на 11 этаже, оставил аэрозольный дезодорант на подоконнике под палящим солнцем. В результате чего дезодорант взорвался и начался пожар. Хозяин квартиры успел покинуть полыхающую квартиру и вызвать пожарных.
Сообщается, что через час после возгорания огонь потушили. Никто не пострадал.
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Сообщается, что ограждение, которое изначально было поставлено рядом с ямой, сдуло сильным ветром.
Напомним, ранее в Красногорске в 15-этажном панельном здании на Подмосковном бульваре 58-летний Александр, который проживает на 11 этаже, оставил аэрозольный дезодорант на подоконнике под палящим солнцем. В результате чего дезодорант взорвался и начался пожар. Хозяин квартиры успел покинуть полыхающую квартиру и вызвать пожарных.
Сообщается, что через час после возгорания огонь потушили. Никто не пострадал.
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Екатерина Коршунова