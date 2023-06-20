Девушка провела 18 дней в лесу и смогла выжить

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В Бурятии обнаружили девушку, которая бродила 18 дней в лесу и выжила
В Тункинском районе Бурятии нашли живой девушку, которая пропала 18 дней назад, сообщает РИА Новости. По сообщению спасателей, девушка 1994 года рождения заблудилась в лесу 1 июня во время сбора дикоросов.
Живую девушку обнаружили сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в 15 километрах от местности Дарки.
Сотрудники скорой помощи оценили состояние девушки как удовлетворительное.
Ранее «Радио 1» сообщало о спасенной пенсионерке, которая заблудилась в подмосковном лесу.
Живую девушку обнаружили сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в 15 километрах от местности Дарки.
«Сегодня в 17.15 по местному времени (12.15 мск) в 15 километрах от местности Дарки девушка была найдена спасателями БРПСС», — говорится в сообщении пресс-службы республиканского главка МЧС.
Сотрудники скорой помощи оценили состояние девушки как удовлетворительное.
Ранее «Радио 1» сообщало о спасенной пенсионерке, которая заблудилась в подмосковном лесу.
Екатерина Коршунова