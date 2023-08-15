Девушка упала с девятого этажа дома в Москве и впала в кому

Адвокат Наталия Сальникова заявила, что в рамках дела блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, наложен арест на активы на 64 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.