Девять человек погибли в авиакатастрофе в международном аэропорту суданского города Порт-Судан

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В международном аэропорту суданского города Порт-Судан разбился самолет, в результате погибло девять человек, четверо из которых — военные. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники в армии Судана.
«Транспортный гражданский самолет Сегодня вечером при взлете потерпел крушение в Порт-Судане. Девять человек, среди которых четверо военных, погибли», — отметили представители вооруженных сил страны.При этом в авиакатастрофе, как сообщили военные, выжил ребенок.
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