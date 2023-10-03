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Девять человек пострадали при распылении газового баллончика в уральской школе

03 октября 2023, 15:22
Фото: iStock/Yurchello108

Фото: iStock/Yurchello108

В школе Верхней Салды Свердловской области при распылении газового баллончика пострадали девять человек, об этом сообщили в Минздраве региона.
«Информация по пострадавшим в результате распыления содержимого газового баллона в школе Верхней Салды на 14.30 (12.30 мск) 3 октября 2023 года. Пострадали девять человек», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Баллончик, который оказался перцовым, распылил в туалете ученик шестого класса, в результате чего пары распространились по второму и четвертому этажу через вентиляционную систему.


Шести надышавшимся газом медики оказали помощь на месте происшествия, двоих детей госпитализировали детское соматическое отделение, еще один человек в настоящий момент находится в реанимации.

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Россиянин из ревности заживо сжег свою сожительницу и ее мать
Житель Красноярского края заживо сжег свою сожительницу и ее мать
03 октября 2023, 14:35

Фото: iStock/PamWalker68

Рецидивист из Красноярского края поджег дом матери своей возлюбленной, в котором они обе сгорели заживо, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, 2 октября между подозреваемым и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности, в результате которого женщина осталась ночевать у своей матери. Обиженный мужчина пришел к дому матери возлюбленной, облил бензином дверь и стену, а затем поджег. В пожаре погибли обе женщины. 

Поджигателя задержали, против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом».

Отмечается, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.

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#мужчина
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Пьяная россиянка устроила разгром в самолете и отказалась покидать бизнес-класс
Россиянка отказалась покидать бизнес-класс в самолете в Красноярске
03 октября 2023, 14:23

Фото: iStock/ViktorCap

Пьяная россиянка устроила разгром в бизнес-классе самолета и отказалась покидать борт, когда он сел в Красноярске, об этом сообщает транспортная полиция Сибири в своем Telegram-канале.
По информации СМИ, 40-летняя пассажирка бизнес-класса сильно перепила, начала дебоширить, испачкала сидения, нахамила бортпроводникам, а затем уснула. 

Когда борт приземлился в аэропорту назначения, будить хулиганку пришёл наряд полиции. Она долго не могла понять, что происходит, и почему ее пытаются вывести из самолета. 

Женщину все же удалось доставить в местное отделение полиции, где она прошла медицинское освидетельствование.

На дебоширку составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

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#красноярский край
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Миллиардер Игорь Редькин едва не утонул при переправе через реку на Камчатке
03 октября 2023, 12:28

Фото: istockphoto/DK Media

Компания из семерых мужчин пыталась переправиться через реку Паужетку на Камчатке на двух машинах: грузовике «Урал» и внедорожнике «Ленд Крузер». Однако течение развернула автомобили и люди оказались в западне в дрейфующих машинах.
Одним из путешественников-экстремалов был предприниматель, миллиардер и бывший депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин. Он сумел выбраться на крышу джипа. Позже сильное течение перевернуло машины, и людям пришлось спасаться вплавь, сообщает телеграм-канал Baza. До берега удалось добраться только пятерым, в том числе и Редькину. Еще двое числятся пропавшими без вести. На их поиски вылетел вертолет МЧС.

Игорь Редькин не впервые становится участником экстремальных событий. В 2021 году он случайно застрелил знакомого на охоте, приняв того за медведя. Тогда экс-депутат отделался штрафом и временным ограничением свободы.

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В Москве в тяжелом состоянии госпитализирован украинский политик и бизнесмен Клюев
В Москве госпитализирован экс-глава администрации президента Украины Клюев
03 октября 2023, 12:00

Фото: iStock/gorodenkoff

Экс-глава администрации президента Украины, бизнесмен Андрей Клюев экстренно госпитализирован в Москве. Его состояние расценивается как тяжелое. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, Клюев находится в частной клинике. У него началась полиорганная недостаточность.

«Состояние тяжелое, подключен к аппарату ЭКМО», - рассказал собеседник телеканала.

Уточним, что этот метод применяется, когда необходимо поддержать жизнь человека. Он временно заменяет работу сердца и лёгких, чтобы дать возможность врачам восстановить нормальную работу этих органов.

Клюев родился в Донецке. Он был секретарем СНБО Украины с 2012 по 2014 год. Также с января по февраль 2014 года был главой администрации президента страны. При этом Клюев  являлся украинским народным депутатом трех созывов.

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#жизнь
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Женщина, которую в Серпухове поджег бывший возлюбленный, скончалась от ожогов
03 октября 2023, 11:07

Фото: istock / Soumen Hazra

В больнице от сильных ожогов скончалась девушка, которую поджег бывший возлюбленный в Серпухове. Информацию сообщает телеграм-канал SHOT.
Нападение произошло 23 сентября в городе Серпухов. 49-летний азербайджанец Айят Алиев примерно в 07:00 поджидал возлюбленную возле ее дома на улице Космонавтов, где они ранее проживали вместе. Как раз в этом время женщина возвращалась домой. Алиев подошел к ней, высказал все что о ней думает, достал бутылку с горючим, облили ее и поджег. После поджигания стал убегать с места преступления. Пострадавшую госпитализировали с ожогами третей степени, все это время врачи пытались сохранить ей жизнь. У погибшей остались двое детей.

Мужчина находится в розыске.

Ранее в Барнауле задержали мужчину, который убил свою возлюбленную, а после этого отрезал ей грудь и вспорол живот. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Реутове замдиректора школы №4 задержан за домогательства к ученице
03 октября 2023, 11:05

Фото: Stock/Rawf8

В Реутове задержали заместителя директора по безопасности школы №4 за домогательства к 11-летней ученице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Из сообщения следует, что в полицию обратилась мать девочки. По ее словам, 54-летний мужчина предложил отвезти ребенка до дома на своем автомобиле. Уже около дома начал к ней приставать и даже поцеловал. Девочка пришла домой и обо всем рассказала родительнице.

Накануне мужчину задержали и допросили. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Накануне Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 85-летнему детскому тернеру по настольному теннису, которого подозревали в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

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#мужчина
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В Барнауле мужчина убил возлюбленную и отрезал ей грудь
03 октября 2023, 10:24

Фото: iStock/vmargineanu

В Барнауле задержали мужчину, который из ревности убил свою возлюбленную, а после этого отрезал ей грудь и вспорол живот. Об этом сообщает СУСК по Алтайскому Краю.
Согласно сообщению, 1 октября в Барнауле в заброшенном здании было обнаружено обезображенное тело 43-летней женщины. При этом по информации РИА Новости, у убитой был вспорот живот и отрезана грудь.

По подозрению в жестоком убийстве арестован 43-летний мужчина, который ранее уже был судим за убийство. Следствие установило, что в день убийства мужчина назначил женщине встречу, в ходе которой она сказала ему, что нашла другого. Тогда он задушил её. А после отрезал грудь, вспорол живот и спрятал тело в подвал.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.

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В Киеве военный застрелил двух сослуживцев
«Страна.ua»: Солдат ВСУ в Киеве расстрелял двух сослуживцев
03 октября 2023, 10:16

Фото: istock / SpockTV

Украинский военнослужащий застрелил двух своих сослуживцев. Инцидент произошел в Киеве около 01:30 на улице Лаврская. Информацию сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в органах правопорядка.

«Между военнослужащим ВСУ Константином Кирияченко и двумя другими военными возник конфликт, в ходе которого Кирияченко из своего табельного автомата Калашникова расстрелял обоих военных. Пострадавшие скончались на месте происшествия», — приводит издание слова источника.
По информации источника, нападавший попытался скрыться, но через 2 часа был задержан. По предварительным данным Кирияченко находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента выясняются. Военному грозит до 15 лет заключения.

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Грабители напали на конгрессмена США и угнали его автомобиль
WP: грабители напали на конгрессмена США Куэльяра и угнали его автомобиль
03 октября 2023, 06:56

Фото: iStock/vmargineanu

Член Палаты представителей Конгресса США Генри Куэльяр стал жертвой нападения со стороны грабителей неподалеку от Капитолия. Неизвестные угрожали политику и похитили его автомобиль, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на информацию полиции.
По данным правоохранительных органов, грабители похитили личные вещи Куэльяра, и по меньшей мере один из нападавших был вооружен. Личности злоумышленников пока не установлены.

На данный момент известно, что сам Куэльяр не пострадал. Политик пока не прокомментировал произошедшее.

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