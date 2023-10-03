Девять человек пострадали при распылении газового баллончика в уральской школе

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В школе Верхней Салды Свердловской области при распылении газового баллончика пострадали девять человек, об этом сообщили в Минздраве региона.
«Информация по пострадавшим в результате распыления содержимого газового баллона в школе Верхней Салды на 14.30 (12.30 мск) 3 октября 2023 года. Пострадали девять человек», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.Баллончик, который оказался перцовым, распылил в туалете ученик шестого класса, в результате чего пары распространились по второму и четвертому этажу через вентиляционную систему.
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