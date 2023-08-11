Девять человек, включая ребенка и беременную женщину, пострадали в ДТП в Сочи

Фото: iStock/tanyss
В Сочи в аварии с экскурсионным внедорожником пострадали девять человек, включая беременную женщину и ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительной информации, водитель экскурсионного внедорожника «УАЗ» не справился с управлением, слетел на обочину и врезался в скалу в Лазаревском районе Сочи.
В результате аварии пострадали девять человек, включая беременную женщину и ребенка.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспецкии. Они устанавливают все детали произошедшего.
Ранее в Абхазии автомобиль с российскими туристами, которые направлялись к озеру Рица, попал в страшное ДТП. Всего в машине находились четверо туристов из России. Одна женщина погибла на месте, трое остальных были госпитализированы в местную больницу, об их нынешнем состоянии ничего не сообщается.
Читайте также:
Один их участников вооруженного конфликта в Новороссийске умер в больнице
В Сочи мужчина несколько дней насиловал и избивал сожительницу из-за татуировки
В Якутии многодетный отец бросился спасать соседей из горящего дома
В результате аварии пострадали девять человек, включая беременную женщину и ребенка.
Ранее в Абхазии автомобиль с российскими туристами, которые направлялись к озеру Рица, попал в страшное ДТП. Всего в машине находились четверо туристов из России. Одна женщина погибла на месте, трое остальных были госпитализированы в местную больницу, об их нынешнем состоянии ничего не сообщается.
Читайте также:
Один их участников вооруженного конфликта в Новороссийске умер в больнице
В Сочи мужчина несколько дней насиловал и избивал сожительницу из-за татуировки
В Якутии многодетный отец бросился спасать соседей из горящего дома
Евгения Парфентьева